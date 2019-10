Eine neue dreijährige Vertriebsvereinbarung zum Verkauf der Cloud-Lösungen über die Vertriebskanäle von Microsoft verleihe dem Neugeschäft von SAP Schwung. Vom Anstieg des Neugeschäfts in Q3 um 39% auf 572 Mio. EUR würden nach Unternehmensangaben 18 Prozentpunkte auf die vereinbarte Partnerschaft gehen. Zudem habe SAP die bereits vor zehn Tagen veröffentlichten Q3-Zahlen und die Wachstumsziele bis 2023 bestätigt.



Sartorius habe eine Vereinbarung zur Übernahme von Geschäftsteilen des US-Unternehmens Danaher Life Science unterzeichnet. Der Laborausrüster wolle damit sein Angebot in den Segmenten Bioanalytik und Bioprozesstechnik ausweiten. Der Kaufpreis für das Portfolio liege nach Angaben von Sartorius bei rund 750 Mio. USD. Die geplante Transaktion werde voraussichtlich in Q1/2020 abgeschlossen und unterliege den üblichen Abschlussbedingungen sowie der erfolgreichen Übernahme des GE Biopharma-Geschäfts durch Danaher, habe es weiter geheißen.



Der Zahlungsabwickler Wirecard habe KPMG mit einer unabhängigen Untersuchung beauftragt, die Vorwürfe der "Financial Times" hinsichtlich Bilanzfälschung zu untersuchen. Bislang habe Wirecard einen solchen Schritt abgelehnt. Die Untersuchung werde unverzüglich beginnen und der Untersuchungsbericht dann auch veröffentlicht, habe CEO Braun mitgeteilt.



Der US-Öldienstleister Halliburton habe in Q3 einen Gewinneinbruch hinnehmen müssen. Der Umsatz sei um 10% auf 5,55 Mrd. USD geschrumpft, das Nettoergebnis sei um fast ein Drittel auf 295 Mio. USD eingebrochen. Als Grund habe das Unternehmen die schwächelnde US-Nachfrage genannt.



Der Euro habe seinen Höhenflug zunächst nicht fortsetzen können und habe leichte Verluste verzeichnet.



Die Ölpreise hätten am Montag trotz angeblich vorhandener Fortschritte im Handelskonflikt etwas leichter tendiert. Marktteilnehmer würden wohl auf handfeste Aussagen der Delegationen warten. Der Goldpreis habe sich am Berichtstag etwas leichter präsentiert. (22.10.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Hoffnung, dass im Brexit-Hickhack doch noch ein Deal verabschiedet wird, hat den deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,91%, MDAX +0,87%, TecDAX +2,07%) zum Wochenstart beflügelt, so die Analysten der Nord LB.Zudem hätten sich die Hoffnungen auf eine Annäherung im Handelsstreit mal wieder verstärkt. Wirecard wolle die Vorwürfe der Bilanzmanipulation nun doch unabhängig prüfen lassen. Die Anleger hätten dies mit einem Kurssprung von 6,14% honoriert. Banken seien wegen des Zinsanstiegs gesucht gewesen. So hätten sich die Anteilsscheine der Deutschen Bank um 2,95% verteuert.In der zweiten Reihe hätten die Anleger bei Sartorius zugegriffen. Die Aktien des Laborausrüsters seien um 9,70% gestiegen, nachdem dieser optimistischer auf 2019 blicke und zudem die Übernahme eines Segments der US-Firma Danaher angekündigt habe. Dow Jones +0,21%, S&P 500 +0,69%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,91%) angetrieben. Mehrere Herabstufungen hätten bei Boeing für ein Kursminus von 3,76% gesorgt. Pläne, die Kosten angesichts eines schwächelnden Nordamerika-Geschäfts zu drücken, hätten bei Halliburton für ein Plus von 6,40% gesorgt.Der Nikkei 225 zeige sich aktuell mit leichten Gewinnen (+0,25%).