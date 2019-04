In einem schwachen Marktumfeld habe Continental in Q1 einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) sei um 17,1% auf 884,2 Mio. EUR gesunken, die Marge habe 8,1% erreicht. Die Erlöse hätten bei 11,047 Mrd. EUR und damit knapp 0,3% über dem Vorjahreswert gelegen. Der Vorstand habe die Prognose eines Umsatzes zwischen 45 und 47 (44,4) Mrd. EUR und einer operativen Rendite zwischen 8 und 9% (9,3%) für das Gesamtjahr bestätigt. Zudem habe der Autozulieferer mitgeteilt, den Börsengang seiner Antriebssparte auf das nächste Jahr zu verschieben.



Vor allem hohe Lagerbestände und Engpässe in der Lieferkette hätten Daimler in Q1 belastet. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sei auf 2,802 (3,335) Mrd. EUR zurückgegangen. Der Umsatz sei mit 39,7 (39,8)Mrd. EUR nahezu stabil geblieben. Das Konzernergebnis sei auf 2,1 (2,4) Mrd. EUR gefallen. Finanzchef Uebber habe von einem vergleichsweise schwachen Jahresstart gesprochen. Dennoch sollten Umsatz und Ergebnis im Gesamtjahr leicht steigen.



Die Deutsche Bank habe in Q1 ein deutlich besser als erwartetes Ergebnis erzielt: Der Gewinn nach Steuern habe bei 201 Mio. EUR und damit um 67% über dem Vorjahreswert gelegen. Die Erträge hätten um 9% (bereinigt: 5%) unter dem Vorjahreswert gelegen, was vor allem auf ein rückläufiges Investmentbanking- und Handelsgeschäft zurückzuführen gewesen sei. Kosteneinsparungen hätten den Ertragsrückgang weitgehend ausgleichen können, habe Vorstandschef Sewing gesagt.



Die DWS habe in Q1 erstmals seit einem Jahr wieder Mittelzuflüsse verzeichnen können. Die Kunden hätten netto 2,5 Mrd. EUR zur Deutsche Bank-Tochter getragen. Das verwaltete Vermögen (AuM) sei stark auf 704 (Q4 2018: 662) Mrd. EUR gestiegen, was primär auf die Markterholung in Q1 zurückzuführen gewesen sei. Der bereinigte Vorsteuergewinn habe bei 153 (Vj.: 140) Mio. EUR gelegen, das Konzernergebnis habe 102 (Vj.: 97) Mio. EUR erreicht.



Nach den jüngsten Verlusten sei es dem Euro gelungen, sich zu stabilisieren. Für den Sprung über 1,12 USD habe es jedoch nicht gereicht.



Die Ölpreise hätten auch am Freitag ihren Abwärtstrend fortgesetzt. Marktteilnehmer hätten von Gewinnmitnahmen gesprochen. Zuvor habe sich das schwarze Gold seit Februar von 52,43 USD auf über 66 USD Anfang der Woche erhöht. Einen versöhnlichen Wochenausklang habe man beim Goldpreis feststellen können. Die Jahrestiefstkurse scheine das glänzende Edelmetall hinter sich gelassen zu haben. (29.04.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die überraschend robusten US-Wirtschaftsdaten blieben auch am deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,3%, MDAX +0,3%, TecDAX +0,7%) nicht unbemerkt und sorgten für eine freundliche Stimmung, so die Analysten der Nord LB.Die Deutsche Bank sei nach den Q1-Zahlen und dem Jahresausblick mit -1,9% das Schlusslicht im DAX gewesen. Wiederholt stark gefragt und damit an der DAX-Spitze sei Wirecard (+3,7%) gewesen.Die Wall Street ( Dow Jones +0,3%, S&P-500 +0,5%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,3%) habe von den unerwartet starken US-Konjunkturdaten profitiert. Volkswirte hätten von einer "Riesenüberraschung" gesprochen. Intel sei nach der Senkung seine Geschäftsziele fast 9% nach unten gerauscht. Nach einem überraschend deutlichen Gewinneinbruch (nur noch halb so viel wie im Vorjahreszeitraum) habe Exxon -2,1% Federn gelassen. Ford sei mit einem Kursplus von fast 11% nach einem über den Markterwartungen liegenden Quartalsergebnis davon gerauscht.