Die Corona-Pandemie habe Daimler nach vorläufigen Zahlen das erste Quartal kräftig verhagelt. Das bereinigte Konzern-EBIT habe bei nur noch 719 (2.310) Mio. EUR gelegen. Aufgrund der andauernden COVID-19-Pandemie sei Daimler weiterhin der Auffassung, dass die Prognose für das GJ 2020 nicht länger haltbar sei, habe es geheißen.



Die Lufthansa habe in Q1 einen kräftigen Verlust erlitten. Das Minus beim bereinigten EBIT habe bei 1,2 Mrd. EUR (Vj: 336 Mio. EUR) gelegen. Der Konzernumsatz sei um 18% auf 6,4 Mrd. EUR gesunken. In Q2 erwarte die Airline einen erheblich höheren operativen Verlust.



Auch von Renault kämen maue Zahlen: Der Umsatz sei in Q1 um 19,2% auf 10,125 Mrd. EUR geschrumpft. Der Absatz sei im gleichen Zeitraum um 25,9% auf knapp 673.000 Fahrzeuge eingebrochen. Den Ausblick für das laufende Jahr habe Renault bereits Ende März gekippt. Bis heute seien die Auswirkungen der Virus-Krise auf die Ergebnisse nicht absehbar, habe es geheißen.



Credit Suisse (ISIN CH0012138530 / WKN 876800) habe den Reingewinn in Q1 um 75% auf 1,3 Mrd. CHF gesteigert. Vor allem im Wertpapier-Geschäft und in Asien sei es rund gelaufen. Die Bank rechne in den kommenden Quartalen damit, wegen der Corona-Pandemie möglicherweise weitere Reserven bilden und Wertberichtigungen vornehmen zu müssen.



Die massiv gefallenen Einkaufsmanagerindices in der Euro-Zone hätten die Gemeinschaftswährung belastet.



Die Trump-Drohungen gegen den Iran hätten den zweiten Tag in Folge Wirkung gezeigt. Die Ölpreise hätten erneut zugelegt. Der Goldpreis habe weitere Gewinne verzeichnen können. (24.04.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Auch sehr schwache europäische Konjunkturdaten konnten dem deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,95%, MDAX +1,04%, TecDAX +1,74%) am Berichtstag nichts anhaben, so die Analysten der Nord LB.Getragen von der Hoffnung auf weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen habe sich eine positive Tendenz durchgesetzt. Trotz der erneuten Verschiebung der Veröffentlichung der Prüfberichte durch die Wirtschaftsprüfer hätten sich Wirecard mit +11,42% locker an die DAX-Spitze setzen können. Bisher hätten die Prüfer nichts Auffälliges gefunden, habe es geheißen.Die US-Börsen ( Dow Jones +0,17%, S&P 500 +0,05%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,01%) hätten ihre Anfangsgewinne wieder abgegeben. Nachdem zunächst steigende Ölpreise gestützt hätten, habe ein Bericht über enttäuschende Tests eines möglichen Corona-Medikaments von Gilead (-4,34%) für Ernüchterung gesorgt. Auch die 4,4 Mio. neuen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe hätten belastet. Nikkei 225 notiere aktuell schwächer bei 19.225 Punkten (-1,05%).