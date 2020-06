Der Nikkei-225 gebe aktuell leicht nach: 22.385 Punkte (-0,37%).



Das milliardenschwere Rettungspaket für die Lufthansa könnte nach Angaben der Fluggesellschaft noch scheitern. Hintergrund sei die Kritik des größten Einzelaktionärs Heinz-Hermann Thiele (Beteiligung: 15,5%) am Stabilisierungspaket (vor allem an der Staatsbeteiligung), der auf der a.o. HV am 25. Juni von den Aktionären abgesegnet werden solle. Hierzu sei allerdings - bei einer vom Vorstand angenommenen Präsenz von unter 50% - eine Zweidrittelmehrheit notwendig, die verfehlt werden könnte. "Dies würde bedeuten, dass die Deutsche Lufthansa AG möglicherweise zeitnah zur Hauptversammlung ein insolvenzrechtliches Schutzschirmverfahren beantragen müsste, wenn es dann nicht unverzüglich zu einer anderen Lösung kommt", habe es von der Airline weiter geheißen. Der Vorstand appelliere daher an alle Aktionäre, ihr Stimmrecht wahrzunehmen.



Die Verschiebung von Investitionen aufgrund der Corona-Pandemie habe bei Oracle in Q4 (30.05.) zu einem Umsatzschwund von 6% auf 10,44 Mrd. USD geführt. Das gute Wachstum im Cloud-Geschäft mit IT-Diensten habe zwar positiv gewirkt, habe den Erlösrückgang aber nicht wettmachen können, habe es geheißen. Das Nettoergebnis sei um 17% auf 3,11 Mrd. USD gesunken. Für das Gesamtgeschäftsjahr habe Oracle einen Gewinn von 10,135 Mrd. USD (-9%) bei einem Umsatz von 39,068 Mrd. USD (-1%) berichtet.



Die anhaltende Dollar-Stärke habe den Euro nach einem stärkeren Beginn erneut unter Druck gebracht.



Vor Bekanntgabe der neuen US-Rohöllagerdaten hätten sich die Ölpreise leicht abgeschwächt. Gold bewege sich weiter in der seit Anfang April gültigen Spanne zwischen 1.680 USD auf der Unter- und 1.750 USD auf der Oberseite. (18.06.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Hoffnung auf die Hilfe durch Konjunkturprogramme hat auch zur Wochenmitte die Sorgen um den neuerlichen Corona-Ausbruch in Peking sowie den koreanischen Konflikt übertüncht und den deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,54%, MDAX +0,57%, TecDAX +1,42%) weiter ansteigen lassen, so die Analysten der Nord LB.Die Angst, dass Großaktionär Thiele das Rettungspaket blockieren könnte, habe der Lufthansa-Aktie ein Minus von 1,25% eingebrockt. An der DAX-Spitze hätten Wirecard vor der Bekanntgabe der Geschäftszahlen 5,08% zugelegt.Beunruhigende Nachrichten zur Corona-Pandemie hätten die US-Börsen ( Dow Jones -0,65%, S&P-500 -0,36%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,15%) mehrheitlich leichter schließen lassen. Lediglich Technologiewerte hätten sich der Tendenz widersetzt. Oracle hätten nach Geschäftszahlen 5,6% im Minus gelegen. Weiter steigende US-Rohöllagerbestände hätten Chevron (-2,7%) und Exxon (-3,3%) zugesetzt.