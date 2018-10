Deutsche Telekom und Telefónica Deutschland würden beim Netzausbau kooperieren. Dies sei im Hinblick auf den neuen 5G-Standard im Mobilfunk richtungsweisend.



H&M (ISIN SE0000106270 / WKN 872318) und der Finanzdienstleister Klarna würden künftig im Online-Handel zusammenarbeiten. Klarna zähle mit über USD 1 Mrd. zu den weltvollsten nicht-börsennotierten Jungfirmen Europas.



Mit -8,2% vermelde Daimler für September den vierten Absatzrückgang in Folge. Der Autohersteller habe die Nachfrage nach dem neuen WLTP-Standard kurzfristig nicht komplett bedienen können.



Westwing (ISIN DE000A2N4H07 / WKN A2N4H0) habe einen Tag vor seinem Börsengang den Ausgabepreis von EUR 26 bekannt gegben. Die 5,06 Mio. Aktien, die dem Münchner Online-Möbelhändler EUR 132 Mio. einbringen würden, sollten um ein Vielfaches überzeichnet sein



Das Italiengerangel habe den Euro erneut unter Druck gebracht.



Die Ölpreise würden sinken. Brent sei um -0,8% auf USD 83,52 zurückgegangen, WTI um -0,5%. Grund könnten mögliche Ausnahmen bei US-Sanktionen gegen den Iran sein bzw. dass Saudi-Arabien mögliche Ausfälle iranischer Lieferungen durch höhere Fördermengen auffange. Der Goldpreis sei wieder deutlich unter die USD 1.200-Marke gerutscht und notiere nach Wochenbeginn bei USD 1.185. (09.10.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Kursrutsch am chinesischen Aktienmarkt infolge der Handelskriegsangst, insbesondere Technologiewerte verloren bis zu 10%, so die Analysten der Nord LB.Die Börse in Shanghai habe im Schnitt 3% nachgegeben. Die Umschichtung der Anleger von Aktien in Anleihen habe dem deutschen Aktienmarkt ( DAX -1,36%, MDAX -1,64%, TecDAX -3,6%) deutlich fallende Kurse beschert. Der DAX sei unter 12.000 Punkte gefallen. Einen Tag vor ihrem Kapitalmarkttag seien Wirecard-Aktien mit -12% deutlich in den Keller gegangen; RWE hätten weiter -3% wegen der Hambacher Forst-Problematik verloren. Immobilienwerte hätten dagegen gut performen können.Der nach wie vor unter Zinsangst leidenden Wall Street ( Dow Jones +0,15%, S&P-500 +0,04%, Nasdaq -0,62%) hätten zusätzlich Impulse vom Anleihemarkt gefehlt. Nikkei-225 notiere leichter bei aktuell 23.489,85 Punkten.