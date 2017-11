Nachdem die SPD zu Wochenbeginn eine große Koalition noch ausgeschlossen habe, habe sie am Donnerstag zumindest Gesprächsbereitschaft signalisiert. Für die laufende Woche habe Bundespräsident Steinmeier die Parteichefs von CDU, SPD und CSU zu weiteren Gesprächen eingeladen, was die Neuauflage einer großen Koalition etwas wahrscheinlicher mache. Diese Signale seien am Freitag leicht positiv an den Börsen aufgenommen worden, da die Chance auf eine stabile Regierung damit gestiegen sei. Rückenwind sei auch von Konjunkturdaten aus Deutschland gekommen: Der ifo-Index sei von seinem Rekordniveau im Vormonat (116,8 Punkte) im November nochmals deutlich gestiegen und liege nun bei 117,5 Punkten. Ökonomen hätten einen leichten Rückgang auf 116,6 Punkte erwartet. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft bleibe also weiterhin hervorragend.



Insgesamt sei die Handelswoche positiv gewesen. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe die Marke von 13.000 Punkten übersprungen, die US-Märkte hätten auf Wochensicht weitere Zugewinne erzielen können. Insbesondere der Technologieindex NASDAQ (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe kräftig zugelegt.



In der abgelaufenen Handelswoche hätten Autotitel im DAX zu den größten Wochengewinnern gehört. Die Aktie des Volkswagen-Konzerns (ISIN: DE0007664005, WKN: 766400) habe ein neues Jahreshoch erreicht. Hintergrund sei hier die Anhebung der Umsatzprognose bis zum Jahr 2020 gewesen. Angesichts der Erholung wichtiger Absatzmärkte und guter SUV-Verkäufe sollten die Erlöse im Vergleich zum Jahr 2016 um über 25 Prozent zulegen. Die bisherige Prognose habe bei über 20 Prozent gelegen.



Die aus den USA übernommenen Aktionstage "Black Friday" und "Cyber Monday" würden auch in Deutschland für Milliardenumsätze sorgen. Mit diesen auf Schnäppchenjäger ausgerichteten Marketinginitiativen werde die umsatzstarke Weihnachtsphase eingeläutet. Laut Branchenverband HDE rechne der Einzelhandel an beiden Tagen mit zusätzlichen Einnahmen von 1,7 Milliarden Euro. Im deutschen Onlinehandel werde der höchste Erlös des gesamten Jahres erwartet. In den USA gelte der Brückentag nach Thanksgiving bereits seit langem als der Tag mit den höchsten Konsumausgaben. Viele Amerikaner würden Kaufhäuser stürmen und insbesondere für eine Flut an Online-Bestellungen sorgen. Mit Blick auf den Aktienmarkt werde es spannend zu beobachten sein, inwiefern die teils hohen Erwartungen der Analysten übertroffen werden könnten. (Ausgabe vom 24.11.2017) (27.11.2017/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die von der FDP abgebrochenen Sondierungsgespräche zur Bildung einer "Jamaika-Koalition" in Deutschland hatten keine großen Auswirkungen auf die Aktienmärkte, so die Experten von Union Investment.Die deutsche Konjunktur entwickle sich unabhängig von einer stabilen Regierung sehr gut. Offen bleibe bis dato, wie es auf der politischen Bühne in Deutschland weitergehe. Eine Minderheitenregierung lehne Kanzlerin Angela Merkel ab. Neuwahlen möchte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier abwenden und erwarte Gesprächsbereitschaft von allen Parteien, weshalb er sich im Laufe der Woche mit verschiedenen Politikern ausgetauscht habe.