Zur Wochenmitte sei es dann aber an den Aktienmärkten zu einer Erholungsbewegung gekommen. Ermutigende Konjunkturdaten aus China und eine Stabilisierung des Yuan hätten die Aktienmärkte unterstützt. Die chinesischen Ausfuhren seien trotz des Zollstreits mit den Vereinigten Staaten im Juli um 3,3 Prozent gestiegen. Die Importe seien zwar um 5,6 Prozent geschrumpft, Analysten hätten aber mit einem größeren Minus gerechnet. Nichtsdestotrotz bleibe die Sorge vor einem Währungskrieg groß.



Mit Blick auf die Indices hätten der Dow Jones Industrial Average (ISIN US2605661048/ WKN 969420) und der marktbreitere S&P 500-Index (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) auf Wochensicht per Freitagmittag (circa 16:00 Uhr) mit 0,8 und 0,5 Prozent leicht im Minus gelegen. Im Euroraum hätten sich der EURO STOXX 50- (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) und der STOXX Europe 600-Index mit 1,2 beziehungsweise 1,6 Prozent im negativen Terrain bewegt. Der DAX 30 (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe um 1,5 schwächer tendiert.



Die Angst vor einer Eskalation im Handelskonflikt habe sich vor allem in den Rohstoffbranchen widergespiegelt. Bezogen auf den STOXX Europe 600-Index hätten vor allem die Grundstoffe (minus 4,5 Prozent) sowie Öl & Gas (minus 3,5 Prozent) wegen rückläufiger Rohstoffpreise deutlich im negativen Bereich gelegen. Zudem habe der Bankensektor mit vier Prozent merklich nachgegeben. Leicht im Plus hätten mit 0,4 und 0,3 Prozent der Gesundheitssektor sowie Medien gelegen.



In Rahmen der noch laufenden Berichtssaison seien in der Berichtswoche größere (negative) Überraschungen ausgeblieben. (Ausgabe vom 09.08.2019) (12.08.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der anhaltende Handelskonflikt und die jüngste Eskalation mit der Abwertung des Renminbis setzte die Aktienmärkte weltweit zunächst unter Druck, so die Experten von Union Investment.Vor allem die asiatische Region habe unter der Yuan-Unsicherheit gelitten. Zwischenzeitlich hätten die Verluste bei den US-amerikanischen und europäischen Aktienindices im Bereich von jeweils drei Prozent gelegen. Insbesondere die Konsumgüterhersteller seien in Mitleidenschaft gezogen worden, da diese stärker von den Zöllen betroffen sein würden. So sei beispielsweise die Apple-Aktie (ISIN US0378331005/ WKN 865985) unter Druck gekommen. Die Sorge sei aufgekommen, dass die neuen Zölle zu einer sinkenden iPhone-Nachfrage führen könnten.