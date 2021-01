Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach einem positiven Start ins neue Börsenjahr kommt der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) derzeit nicht so richtig von der Stelle, so die Analysten der Helaba.



Auch wenn es bei den Corona-Neuinfektionen positive Entwicklungen gebe - laut dem RKI seien die Zahlen zuletzt im Wochentagvergleich so niedrig gewesen wie vor zwei Monaten - müsse zunächst mit einer Verschärfung der Lockdown-Maßnahmen gerechnet werden. Der Corona-Gipfel, auf welchem diese wohl beschlossen würden, finde nun schon am Dienstag statt. Indes würden Forscher der Universität Atlanta auf Basis eines Prognosemodells erwarten, dass sich Sars-CoV-2 zu einem endemischen Erreger entwickeln und langfristig ungefährlich für die Menschheit sein werde. Das am Donnerstag vom designierten US-Präsident Biden vorgestellte Konjunkturpaket habe an den Aktienmärkten nicht für Rückenwind gesorgt. In dieser Woche nehme die US-Berichtssaison deutlich Fahrt auf. Es werde spannend zu sehen sein, wie sich die Unternehmen im letzten Quartal des Jahres 2020 aus der Affäre gezogen hätten und wie der Ausblick ausfalle.



Am Freitag sei die bei 13.796 Zählern verlaufende, untere Begrenzung bereits unterschritten worden. Die 21-Tagelinie (13.706) habe einem ersten Test auf Schlusskursbasis noch Stand gehalten. Sollte diese Marke nicht verteidigt werden können, würde die Fibonacci-Marke bei 13.477 Punkten das nächste Kursziel darstellen. (18.01.2021/ac/a/m)

