Der Nikkei 225 notiere erneut aktuell leichter bei 23.036,01 Punkten.



Der Rückversicherer Swiss Re rechne mit einem anhaltenden Anstieg der Prämien für Versicherungsschutz. Der Schweizer Konzern habe auf die tiefen Zinsen verwiesen, die die Profitabilität der Branche gedrückt hätten, sowie die zunehmenden Schadensvolumen. So sei es etwa im bisherigen Jahresverlauf im Atlantik zu einer rekordhohen Zahl von tropischen Stürmen gekommen. Schon vor der Coronavirus-Krise seien die meisten wichtigen Märkte nicht profitabel gewesen. Entsprechend seien in allen Geschäftsbereichen Preiserhöhungen notwendig.



Die Lufthansa könnte ihre Flotte nach einem Zeitungsbericht wegen der nur langsamen Erholung von der Corona-Pandemie um erheblich mehr als 100 Flugzeuge verkleinern.



Der USD sei nach den jüngsten Aussagen des US-Präsidenten Trump als weltweite Reservewährung gefragt gewesen. Dieser habe erneut eine wirtschaftliche Entkopplung der USA von China zum Thema gemacht. In diesem Umfeld habe der EUR nachgegeben.



Der Druck auf die Ölpreise halte weiter an. Der Grund: Am Ölmarkt seien die Sorgen vor neuen Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China wieder stärker in den Fokus gerückt. Gold habe trotz der Unsicherheiten an den Finanzmärkten nachgegeben. (09.09.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Wie gewonnen so zerronnen: Das war das Motto des deutschen Aktienmarktes ( DAX -1,01%, MDAX -1,29%, TecDAX -1,64%), so die Analysten der Nord LB.Die anfänglich freundliche Stimmung sei ins negative Terrain gedreht, nachdem Kaufimpulse gefehlt hätten. Zudem hätten die Brexit-Verhandlungen sowie hohe Kursverluste an der US-Technologiebörse auf die Stimmung gedrückt. Unter den Einzelwerten im DAX hätten vor allem Technologiewerte unter Druck gestanden. SAP sei z.B. um 2,5% gesunken.Der Wall Street ( Dow Jones -2,77%, S&P-500 -2,78%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -4,11%) habe ein erneuter Ausverkauf bei Technologiewerten kräftig zugesetzt. Tesla sei um 21% eingebrochen, nachdem S&P Dow Jones dem Elektroauto-Bauer die allgemein erwartete Aufnahme in den S&P 500 verwehrt habe. Der Index-Anbieter habe Firmen mit einem deutlich geringeren Börsenwert, aber häufigeren Quartalsgewinnen den Vorzug gegeben. Der Börsenwert von Tesla sei damit um rund 80 Mrd. USD gefallen. Das sei mehr als die Marktkapitalisierung von Ford und General Motors zusammen.