Der Kunststoffhersteller Covestro (ISIN DE0006062144/ WKN 606214) sei dank eines konsequenten Kostenmanagements und einer deutlich erhöhten Nachfrage im zweiten Halbjahr relativ gut durch das Jahr 2020 gekommen. Bei einem um 13,7% auf 10,7 Mrd. EUR rückläufigen Umsatz habe das Betriebsergebnis EBITDA bei 1,47 Mrd. EUR gelegen, ein Minus von 8,2% zum Vorjahr. Das Konzernergebnis habe 459 Mio. EUR (-16,8%) erreicht. Für das laufende Jahr rechne der Konzern mit Ergebnissen über dem Vor-Pandemie-Niveau von 2019. Das EBITDA solle dabei zwischen 1,7 und 2,2 Mrd. EUR liegen.



Beim Gesundheitskonzern Fresenius (ISIN DE0005785604/ WKN 578560) seien die Erlöse 2020 währungsbereinigt um 5% auf 36,3 Mrd. EUR gestiegen. Das Konzernergebnis sei dabei um 3% auf 1,796 Mrd. EUR zurückgegangen. Für das GJ 2021 erwarte das Unternehmen einen währungsbereinigten Anstieg des Konzernumsatzes im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich und eine im Vergleich zum Vorjahr mindestens in etwa stabile Entwicklung des währungsbereinigten Konzernergebnisses. Ohne Berücksichtigung der Ergebnisentwicklung von FMC dürfte das währungsber. Konzernergebnis im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich wachsen.



FMC (ISIN DE0005785802/ WKN 578580) habe den Umsatz 2020 währungsber. um 5% auf 17,859 Mrd. EUR steigern können. Das operative Ergebnis habe sich um 4% auf 2,30 Mrd. EUR verbessert, das Konzernergebnis sei um 1% auf 1,164 Mrd. EUR gesunken. Der Ausblick für das lfd. Jahr werde geprägt durch die Übersterblichkeit von Dialysepatienten aufgrund der Covid-19-Pandemie, habe FMC mitgeteilt. Dies werde voraussichtlich einen erheblichen negativen Einfluss auf die Behandlungsvolumina und die durch Covid-19 verursachten zusätzlichen Kosten haben. Daher werde für das Konzernergebnis ein Rückgang im hohen Zehner- bis mittleren Zwanziger-Prozentbereich erwartet.



In einem nach Firmenangaben schwierigen Marktumfeld habe HeidelbergCement (ISIN DE0006047004/ WKN 604700) nach vorläufigen Zahlen 2020 einen Umsatz von 17,6 Mrd. EUR (-4,6% auf vergleichbarer Basis) und einen Anstieg des ber. operativen Gewinns um 6,1% auf 3,7 Mrd. EUR erzielen können. "Wir haben es geschafft, die Corona-bedingten Absatzrückgänge durch konsequente Ausgabendisziplin mehr als auszugleichen", habe CEO von Achten erklärt. Für das lfd. Jahr erwarte das Management in vielen Märkten eine Aufwärtsentwicklung, wenn es keinen Rückschlag in der Pandemie geben sollte.



Nach einem freundlichen Auftakt sei der Kurs des Euro im Verlauf des Handels zurückgegangen.



Die Ölpreise hätten zunächst an die Gewinne des Vortages anknüpfen können, diese aber im weiteren Verlauf nicht halten. Der Goldpreis habe sich in etwa auf Vortagesniveau gehalten. (24.02.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Nervosität der Anleger am deutschen Aktienmarkt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) -0,61%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) -1,19%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) -2,47%) hielt auch am zweiten Tag der Woche an, so die Analysten der Nord LB.Erneut seien es vor allem Tech-Titel gewesen, die unter Druck gekommen seien.Die Indices an der Wall Street (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) +0,05%, S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) +0,13%, Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) -0,50%) hätten anfängliche Verluste nach einer Rede von FED-Chef Powell vor dem Kongress aufholen können. Nur die Nasdaq sei im roten Bereich geblieben. Powell habe zuvor die ultralockere Geldpolitik bestätigt und ausgeführt, dass die US-Konjunkturerholung weiterhin "uneinheitlich und noch längst nicht abgeschlossen sei".