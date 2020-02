Bonn (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) gab gestern um 4,42 Prozent, so die Analysten von Postbank Research.



Beim DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe das Minus 3,2 Prozent betragen. Immer mehr Unternehmen würden inzwischen bekannt geben, dass sie ihre Quartalsziele wegen des Coronavirus verfehlen würden. David Kostin von Goldman Sachs habe vor dem Hintergrund der schwachen chinesischen Wirtschaft, Verwerfungen der globalen Liefer- und Wertschöpfungsketten sowie erhöhter Unsicherheit am Markt seine Prognose für die Gewinne des S&P 500 im laufenden Jahr von sechs auf null Prozent gesenkt. Der Konsensus liege noch bei 7,3 Prozent. An seiner Jahresendmarke von 3.400 Punkten habe er jedoch festgehalten.



Der erwartete Rückgang der Renditen am Rentenmarkt dürfte ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von über 19 rechtfertigen. Und die FED könnte wegen der sich verschlechternden Finanzierungbedingungen gezwungen sein, den Zins zu senken. Der Markt preise derzeit knapp zwei Leitzinskürzungen bis Juni ein. Wegen der undurchsichtigen Lage rund um das Coronavirus sowie den US-(Vor-)Wahlen würden zwischenzeitliche Marktrücksetzer aber nicht überraschen. Ende des Jahres sehen wir jedoch wie Kostin höhere Kurse als zu Beginn 2020 - auch wegen der positiven Gewinnaussichten für 2021, so die Analysten von Postbank Research. (28.02.2020/ac/a/m)

