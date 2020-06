Bonn (www.aktiencheck.de) - Choi Heenam, Chef des südkoreanischen Staatsfonds, könnte sich einem Interview zufolge vorstellen, im Falle eines Rücksetzers der globalen Märkte die Aktienquote des 140-Milliarden-Euro-Fonds weiter anzuheben, so die Analysten von Postbank Research.



Geografisch halte er vor allem den chinesischen und den US-amerikanischen Aktienmarkt für interessant. Spannende Investitionsmöglichkeiten würden sich laut Choi auch durch sich verändernde Lebensgewohnheiten der Menschen aufgrund des Coronavirus ergeben. Anlagechancen sehe er hier in den Bereichen Umwelt, digitale Infrastruktur sowie Gesundheitswesen und in der Neuorganisation von Lieferketten. Insgesamt können die Analysten von Postbank Research dieser Einschätzung nur zustimmen. Risikobereiten Anlegern würden sie raten, Rücksetzer zum Einstieg zu nutzen und beim Aufbau des Portfolios die neuen Anlagetrends zu berücksichtigen. (23.06.2020/ac/a/m)



