Positiver Ausreißer: Beyond Meat (+4,4%). Der Fleischersatzhersteller sei eine weitere Kooperation eingegangen.



Der Nikkei 225 tendiere weiter bergab: 23.215,71 Punkte.



Der Lebensmittelkonzern Nestlé (ISIN CH0038863350 / WKN A0Q4DC) kaufe für seinen Geschäftsbereich Medical Nutrition zu. Dazu habe das Schweizer Unternehmen einen Vertrag zur Übernahme des gastrointestinale Medikaments Zenpep mit dem US-Pharmakonzern Allergan geschlossen. 2018 habe das Mittel für Menschen, deren Bauchspeicheldrüse unzureichend Enzyme produziere, um Fett, Proteine und Kohlenhydrate aufzuspalten, einen Umsatz von 237 Mio. USD erzielt. Die Übernahme solle zeitgleich mit dem Firmenzusammenschluss von Allergan und AbbVie abgeschlossen werden.



Der US-Telekommunikationskonzern Sprint habe in Q3 115.000 Mobilfunkkunden verloren und damit deutlich weniger als befürchtet. Bei Erlösen von 8,08 (Vorjahr: 8,601) Mrd. USD habe das bereinigte EBITDA bei 2,548 (3,101) Mrd. USD gelegen. Mit einem Verlust von 121 Mio. USD habe sich das Netto-Ergebnis gegenüber dem Vorjahr (-145 Mio. USD) verbessert. Sprint habe sich mit Blick auf den Zusammenschluss mit T-Mobile US optimistisch gezeigt.



Nach einem freundlichen Start habe der überraschend eingetrübte ifo-Index den Kurs des Euro belastet. Bei näherem Hinsehen hätten Volkswirte den Zahlen aber auch etwas Positives abgewinnen können, da es positive Signale aus der rezessionsgeplagten Industrie gegeben habe.



Das Coronavirus belaste nicht nur die Dividendentitel weltweit, sondern auch die Ölmärkte. Wegen der vielen Einschränkungen, u.a. Reisetätigkeit, würden sich die Sorgen vor einer nachlas-senden Ölnachfrage verstärken. Gepaart mit dem nicht gerade geringen Ölangebot keine guten Voraussetzungen für höhere Notierungen. Gold habe den Weckruf gehört: Der Ausbruch sei gelungen. (28.01.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die am Freitag noch gesehene Leichtigkeit der Anleger am deutschen Aktienmarkt ( DAX -2,74%, MDAX -2,32%, TecDAX -2,85%) war zum Wochenstart wie weggefegt, so die Analysten der Nord LB.Die Sorge vor einer rasanten Verbreitung des Coronavirus habe nun auch die deutschen Aktien in Schach gehalten. Auch vom ifo-Geschäftsklimaindex sei diesmal keine Unterstützung zu erwarten gewesen.Aktien aus der Halbleiterbranche, die wegen des Stellenwerts von Asien im Rahmen der Wertschöpfungsketten als besonders sensibel gelten würden, und Werte aus der Flug-/Reise- und Freizeitbranche hätten stark gelitten. Dow Jones -1,6%, S&P 500 -1,6%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -1,9%) in den Fokus gerückt und hätten neben der Stimmung auch die Kurse in den Keller gedrückt.