Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startete zunächst gut gelaunt in die neue Woche, um im weiteren Verlauf die zwischenzeitlichen Kursgewinne wieder vollständig abzugeben, berichten die Analysten der Helaba.In dieser Woche stünden gleich drei Notenbankentscheidungen und zudem der große Verfalltermin an der Eurex auf der Agenda. Zweifelsohne würden diese Ereignisse ihre Schatten vorauswerfen, sodass sich der eine oder andere Marktteilnehmer mit Neuengagements zurückhalten werde. Zudem sei davon auszugehen, dass die institutionellen Investoren sukzessive ihre Bücher für dieses Jahr schließen würden.Einmal mehr hätten am Montag beim DAX die 55, 100- und 144-Tagedurchschnitte (15.629/15.668/15.643) im Blickpunkt gestanden. Dass sich der DAX gestern nur temporär von diesen nach oben habe absetzen können, zeige, dass die Luft wieder dünner werde. Zumal es dem deutschen Leitindex zudem nicht gelungen sei, die 21-Tagelinie (15.723) auf Schlusskursbasis zu überwinden. Bemerkenswert sei auch, dass das große Retracement (15.801) mit dem gestrigen Tageshoch bei 15.794 Zählern nahezu perfekt erreicht worden sei, bevor der Rücksetzer eingeleitet worden sei. Letztgenannter Aspekt habe an der Tageskerze zu einem extrem ausgeprägten, oberen Schatten geführt (die Kerze habe das Aussehen eines "Hanging Man"- die geforderte Anzahl steigender Kerzen fehle jedoch). Insofern müsse ins Kalkül gezogen werden, dass die 200-Tagelinie (15.466) wieder in den Fokus rücke. (14.12.2021/ac/a/m)