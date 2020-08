Beiersdorf habe im ersten Halbjahr massiv unter der Corona-Krise gelitten. Bei einem Umsatzrückgang (organisch) um 10,7% auf 3,449 Mrd. EUR sei der Betriebsgewinn um rund 24% auf 441 Mio. EUR eingebrochen. Für das Gesamtjahr rechne die Firma mit sinkenden Erlösen und einer EBIT-Marge "signifikant" unter Vorjahr.



Auch beim Konsumgüterkonzern Henkel sei es im ersten Halbjahr nicht rund gelaufen. Bei sinkenden Erlösen (-5,2% auf 9,485 Mrd. EUR) sei der bereinigte op. Gewinn (EBIT) um 27,5% auf 1,191 Mrd. EUR eingeknickt. Vor allem die Klebstoff-Sparte habe unter der Krise der Abnehmerindustrien (z.B. Auto) gelitten.



Belastungen durch die Folgen der Corona-Pandemie in Höhe von rund 700 Mio. EUR hätten bei der Münchener Rück (ISIN DE0008430026 / WKN 843002) in Q2 einen Gewinneinbruch ausgelöst. Das Nettoergebnis sei nach endgültigen Zahlen um 42% auf 579 Mio. EUR gefallen. Eine konkrete Gewinnprognose für das Gesamtjahr habe der Rückversicherer nicht genannt.



Siemens habe in Q3 des akt. GJ (30.09.) die Folgen der Corona-Krise recht gut gemeistert. Die Erlöse seien lediglich um 5% auf 13,5 Mrd. EUR geschrumpft, der Auftragseingang sei mit 14,4 Mrd. EUR um 7% unter dem Vorjahreswert gewesen. Vor allem die Zug-Sparte und Software zur Industrie-Automatisierung hätten das Geschäft gestützt. Das EBITDA aus dem Industriegeschäft sei sogar um 8% auf 1,792 Mrd. EUR gestiegen. Netto habe der Technologiekonzern mit 535 (1.140) Mio. EUR dann aber doch deutlich weniger verdient.



Trotz deutlicher Kostensenkungen sei die Lufthansa in Q2 tief in die Verlustzone geraten. Der um Sonderfaktoren bereinigte Betriebsverlust (EBIT) habe bei 1,7 Mrd. EUR gelegen, nachdem im Vorjahr ein Gewinn von 754 Mio. EUR erzielt worden sei. Der Umsatz sei um 80% auf 1,9 Mrd. EUR eingebrochen. Lufthansa-Chef Spohr rechne mittlerweile erst 2024 mit der Rückkehr zum Vorkrisenniveau. Bislang sei er von 2023 ausgegangen.



Nach einem aufgrund der deutschen Auftragseingangsdaten freundlichen Beginn habe der Euro kaum verändert geschlossen.



Nachdem die Ölpreise zunächst noch vom Rückgang der US-Lagerreserven hätten profitieren können, sei es im Handelsverlauf zu Gewinnmitnahmen gekommen. Der Goldpreis kenne aktuell nur eine Richtung. Das Plus der letzten 15 Tage summiere sich mittlerweile auf knapp 15%. (07.08.2020/ac/a/m)







Der deutsche Aktienmarkt ( DAX -0,54%, MDAX -0,27%, TecDAX -0,63%) hat nach einem bewegten Handel leichter geschlossen. Auch am Donnerstag hätten dabei vor allem die Quartalsberichte der DAX-Unternehmen das Geschehen bestimmt.Die Quartalszahlen von adidas (+1,88%) seien ebenso positiv aufgenommen worden wie die Geschäftsergebnisse von Siemens (+1,62%). Weniger zufrieden seien die Anleger mit dem Bericht von Beiersdorf (-5,55%) gewesen.Eine leichte Entspannung bei den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und die anhaltende Hoffnung auf eine Einigung über neue Corona-Hilfen hätten die US-Börsen ( Dow Jones +0,68%, S&P-500 +0,64%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +1,00%) angetrieben. Nikkei-225 verliere aktuell 0,71% auf 22.258 Punkte.Die langen Schließungen von Läden wegen der Corona-Pandemie hätten bei adidas in Q2 zu einem deutlichen Einbruch beim Umsatz (-35% auf 3,579 Mrd. EUR) geführt. Operativ habe der Konzern einen Fehlbetrag von 333 (Vorjahr: +643) Mio. EUR verbucht, der Nettoverlust habe bei 306 (+462) Mio. EUR gelegen. Seit Ende des zweiten Quartals würden sich die Umsätze allmählich wieder erholen, habe adidas mitgeteilt. Eine Prognose für das Gesamtjahr sei jedoch weiterhin nicht möglich, habe es geheißen.