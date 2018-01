Die Kursrekorde der Wall Street hätten bis nach Tokio ausgestrahlt. Der Nikkei-225 sei um 0,3% auf 23.721,22 Punkte gestiegen.



BMW (ISIN DE0005190003 / WKN 519000) habe 2017 - u.a. dank eines deutlichen Wachstums bei den x-Modellen - den besten Jahresabsatz aller Zeiten erzielt. Wie der Konzern mitgeteilt habe, seien von der Marke BMW im vergangenen Jahr weltweit 2.088.283 Einheiten verkauft worden, was einem Zuwachs von 4,2% entspreche. Im Konzern, der BMW Group (inkl. MINI und Rolls-Royce), seien es 2.463.526 Fahrzeuge gewesen, ein Plus von 4,1%.



Die anhaltende Schwäche im Handelsgeschäft und die Belastungen durch die US-Steuerreform (rund 2,4 Mrd. USD) hätten J.P. Morgan im vierten Quartal einen Teil des Gewinns gekostet. Wie die US-Bank mitgeteilt habe, sei dieser um 37% auf 4,23 Mrd. USD eingebrochen. Im Privatkundengeschäft sei es hingegen rund gelaufen.



Der Durchbruch bei den Sondierungsgesprächen über eine große Koalition habe am Freitag den Kurs des Euro weiter nach oben getrieben. Bereits am Vortag habe die Aussicht auf eine perspektivisch weniger lockere Geldpolitik den Euro-Kurs angeschoben.



Die Ölpreise hätten nach mehreren Tagen mit steigenden Notierungen am Freitag unter Gewinnmitnahmen gelitten. Belastend hätten auch die rückläufigen chinesischen Ölimporte im Dezember gewirkt. Gold habe zum Wochenschluss eine steigende Nachfrage erfahren. (15.01.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ( DAX +0,03%, MDAX +0,03%, TecDAX +0,05%) wurde zwar vom starken Euro in Schach gehalten, schaffte nach den schwächeren vergangenen zwei Tagen aber dennoch ein Plus zum Wochenausklang, so die Analysten der Nord LB.ProSiebenSat.1 ( ISIN DE000PSM7770 WKN PSM777 ) habe an der DAX-Spitze mit plus 3,11% die zur Wochenmitte erlittenen Kursverluste komplett ausgebügelt.Beflügelt von Einzelhandelszahlen sowie Quartalsberichten habe der amerikanische Aktienmarkt ( ISIN US2605661048 WKN 969420 ) +0,09%, S&P-500 +0,07%, Nasdaq +0,07%) neue Bestmarken erreicht. BlackRock gefragt gewesen, dessen Gewinn um 171% in die Höhe geschossen sei.