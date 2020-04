Bonn (www.aktiencheck.de) - Dass US-Präsident Donald Trump nach dem Gespräch mit Saudi-Arabien und Russland eine Reduktion des Ölangebots um zehn Millionen Barrel erwartet, sorgte gestern für Euphorie an den Ölmärkten, so die Analysten von Postbank Research.An den europäischen Börsen habe sich gestern kein klarer Trend abgezeichnet. Die wichtigsten Leitindices seien im Handelsverlauf mehrfach vom positiven in den negativen Bereich und wieder zurück gewechselt. Letztendlich hätten sie mehrheitlich moderate Kurszuwächse verbucht. DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und Stoxx 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) hätten beispielsweise 0,3 bzw. 0,4% zugelegt.An der Wall Street habe zunächst die ernüchternde Nachricht vom Arbeitsmarkt auf der Stimmung gelastet. Im Sitzungsverlauf habe ein anziehender Ölpreis die Stimmung bei vielen Investoren aufgehellt und die Notierungen hätten angezogen. S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) 2,3 bzw. 1,7% zugelegt. Die wichtigsten asiatischen Leitindices würden heute Morgen leichter tendieren. (03.04.2020/ac/a/m)