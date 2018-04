Die Merck KGaA (ISIN DE0006599905/ WKN 659990) verkaufe das globale Consumer-Health-Geschäft für rund 3,4 Mrd. EUR an den US-Konsumgüterkonzern Procter & Gamble (ISIN US7427181091/ WKN 852062). Eine entsprechende Übernahmevereinbarung für das Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten sei unterzeichnet worden, hätten die beiden Unternehmen mitgeteilt.



Nestlé (ISIN CH0038863350/ WKN A0Q4DC) habe in den ersten drei Monaten den Umsatz um 1,4% auf 21,264 Mrd. CHF steigern können. Das um Sondereffekte bereinigte organische Wachstum habe bei 2,8% gelegen (internes Realwachstum +2,6%, Preisanpassungen +0,2%). Der Bereich Asien und Ozeanien und Subsahara-Afrika habe mit 4,7% Wachstum besonders zum Gesamtwachstum beigetragen. Für das Gesamtjahr erwarte Nestlé weiterhin ein organisches Wachstum zwischen 2% und 4%.



Der Schweizer Pharmakonzern Novartis (ISIN CH0012005267/ WKN 904278) sei mit deutlichen Zuwächsen in das Jahr gegangen. Der Umsatz sei um 10% auf 12,694 Mrd. USD gewachsen, das op. Ergebnis habe bei 2,447 Mrd. USD (+27%) gelegen, der Reingewinn habe 2,028 Mrd. USD (+22%) erreicht.



Bei einem impulslosen Handel habe der Euro-Kurs leicht nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung sei mit 1,2344 USD bewertet worden. Die EZB habe den Referenzkurs zuvor auf 1,2382 (1,2388) USD festgesetzt.



Brentöl habe auch am Berichtstag seine Aufwärtsbewegung fortgesetzt, während sich WTI-Öl kaum verändert präsentiert habe. Die in der vergangenen Woche überraschend gefallenen US-Lagerbestände und Spekulationen, wonach Saudi-Arabien einen höheren Preis für das schwarze Gold anstrebe hätten, für den Anstieg gesorgt. Zudem habe sich auch die technische Situation mit dem Überwinden der Marke von 66 USD je Barrel WTI bzw. 72 USD je Barrel Brent verbessert.



Der Goldpreis sei nach seiner jüngsten Aufwärtsbewegung weiter weitgehend stabil geblieben; allerdings gebe es weiterhin keine Anzeichen, dass die seit Anfang des Jahres geltende relativ breite Range zwischen USD 1.310 und 1.360 bald verlassen werden könnte. (20.04.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Ähnlich wie schon zur Wochenmitte blieb der deutsche Aktienmarkt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) -0,19%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) -0,08%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) -1,01%) auch am Donnerstag lustlos, berichten die Analysten der Nord LB.Auch von der Wall Street-Eröffnung seien keine positiven Impulse gekommen. In Reaktion auf die vorangegangenen Verluste hätten am Berichtstag Continental (ISIN DE0005439004/ WKN 543900) das Feld angeführt und seien dabei 2,02% vorgerückt. Auf der Gegenseite hätten Infineon (ISIN DE0006231004/ WKN 623100) 2,10% abgegeben.Eine verhaltene Einschätzung eines taiwanesischen Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985)-Zulieferers zur weltweiten Smartphone-Nachfrage habe an der Wall Street (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) -0,34%, S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) -0,57%, NASDAQ (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) -0,78%) für fallende Notierungen gesorgt, wobei vor allem Tech-Werte betroffen gewesen seien.Der Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) habe sich aktuell mit 22.157,75 Zählern kaum verändert.