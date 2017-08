Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktien von MOLOGEN (ISIN: DE0006637200, WKN: 663720) schossen am Freitag vorige Woche im nachbörslichen Handel zwischenzeitlich um über 50% in die Höhe, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Das deutsche Biotechnologieunternehmen habe mit der chinesischen iPharma Ltd. eine Lizenzvereinbarung für das Krebsmedikament Lefitolimod getroffen. Demnach erhalte MOLOGEN neben EUR 2 Mio. an frischem Eigenkapital noch bis zu EUR 100 Mio. an erfolgsabhängigen Meilensteinzahlungen, die im Rahmen der Entwicklungsarbeiten und nach einer möglichen Markteinführung anfallen würden sowie prozentual zweistellige Umsatzbeteiligungen.



In Österreich würden diese Woche die Immobilienunternehmen IMMOFINANZ (ISIN: AT0000809058, WKN: 911064) (Dienstag), conwert Immobilien (ISIN: AT0000697750, WKN: 801475) (Mittwoch) und BUWOG (ISIN: AT00BUWOG001, WKN: A1XDYU) (Donnerstag) Quartalszahlen vorlegen. Am Donnerstag würden in Deutschland die beiden Nachfolgeunternehmen des aufgespaltenen Handelskonzerns METRO (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750), Ceconomy (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750) und METRO, erstmals separate Zahlen berichten. (28.08.2017/ac/a/m)







