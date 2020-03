Investitionen in neue Produkte und Zukäufe hätten den Betriebsgewinn des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf schrumpfen lassen. Das operative Ergebnis sei im vergangenen Jahr - dank stabiler Geschäfte mit Kosmetikartikeln aber nur leicht - um 0,5% auf 1,1 Mrd. EUR gesunken. Der Umsatz habe bereinigt um Zukäufe und Währungseffekte um 4,1% auf 7,65 Mrd. EUR zugelegt. Für das laufende Jahr peile der Konzern erneut ein Umsatzplus an. Die Auswirkungen des Coronavirus seien in der Prognose nicht berücksichtigt, man rechne aber mit verstärktem Gegenwind.



BMW (ISIN DE0005190003 / WKN 519000)-Chef Zipse habe trotz der Beeinträchtigungen infolge des Coronavirus in China das Absatzziel des Konzerns für das laufende Jahr bekräftigt. In China erwarte er, dass sich die Absatz-delle vom Februar im März abschwäche. BMW fahre allerdings auf Sicht, die Lieferketten seien zumindest für die nächsten drei Wochen abgesichert.



Der Gabelstapler- und Lagertechnikanbieter KION werde für 120 Mio. EUR das auf Logistikanwendungen spezialisierte britische Software-Unternehmen "Digital Applications International Limited" übernehmen. DAI habe 2019 mit 240 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 40 Mio. EUR erwirtschaftet.



Noch eine Übernahme: Nach Monaten der Spekulation übernehme der US-Laborausrüster Thermo Fisher das Biotechunternehmen QIAGEN für 10,4 Milliarden Euro. Thermo Fisher biete 39 Euro je QIAGEN-Aktie. Der Abschluss der Übernahme sei für das erste Halbjahr 2021 geplant. QIAGEN, auf Tests zum Nachweis von Krankheiten sowie Laborgeräte spezialisiert, habe 2019 mehrmals seine Prognosen verfehlt.



Die überraschende Zinssenkung der US-Notenbank habe dem Euro Auftrieb verliehen.



Nach einem freundlichen Wochenstart hätten auch gestern die Ölpreise weiter angezogen. Jedoch nur bis zur Zinssenkung der FED. Im Anschluss sei ein Teil der Gewinne einkassiert worden. Gold habe sich freundlich gezeigt und wieder deutlich über 1.600 USD notiert. (04.03.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Zunächst bestimmte die Hoffnung darauf, dass die G7-Industriestaaten den wirtschaftlichen Belastungen der Coronavirus-Epidemie etwas entgegensetzen werden, den deutschen Aktienmarkt ( DAX +1,08%, MDAX +0,99%, TecDAX +2,94%), so die Analysten der Nord LB.Später habe die US-Zinssenkung zu einem Plus verholfen. Doch die Gewinne hätten nicht gehalten, das Plus habe sich zum Großteil verpulverisiert. Der DAX sei wieder unter 12.000 Punkte gerutscht. Unter den Einzeltiteln hätten sich Aktien überdurchschnittlich erholt, die zuletzt besonders unter Druck gestanden hätten. So habe z.B. Lufthansa um 8,9% zugelegt. Größter Kursgewinner sei jedoch nach einer Übernahmemeldung QIAGEN mit knapp +17% gewesen.An der Wall Street ( Dow Jones -2,9%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -3%) habe die Freude über die unerwartete Zinssenkung nur kurz gewährt. Auf dem Parkett seien Begriffe wie Fehler und Panik zu vernehmen gewesen. Nikkei-225 sei stabil bei 21.100,06 Punkten (+0,1%).