Paukenschlag bei VW (ISIN DE0007664039 / WKN 766403): Vorstandschef Diess müsse nach internen Auseinandersetzungen die Führung der Hauptmarke VW abgeben. An deren Spitze rücke Ralf Brandstätter, der bereits das operative Geschäft der Marke leite.



TUI und das Online-Buchungsportal Booking.com (ISIN US09857L1089 / WKN A2JEXP) hätten eine globale strategische Partnerschaft zur Vermittlung von Touren, Aktivitäten und Ausflügen vereinbart. Ab Juli sollten Kunden von Booking.com auf das Portfolio von mehr als 70.000 Angeboten der TUI-Tochter Musement zugreifen können. Diese sei ein wichtiges Element der Digitalstrategie des Reisekonzerns.



Das Ergebnis von Ericsson werde nach Unternehmensangaben im laufenden Quartal durch Abschreibungen auf Lagerbestände in China in Höhe von 1 Mrd. SEK (rund 96 Mio. EUR) belastet. Zuletzt habe Ericsson mehrere Aufträge im Zusammenhang mit dem Aufbau der Infrastruktur für den Mobilfunkstandard 5G in China ergattert. Wegen hoher Startkosten für neue Produkte rechne der Konzern in Q2 mit negativen Margen.



Der Einbruch der deutschen Industrieproduktion sei ohne große Auswirkungen auf den Euro geblieben. Die Veränderungen der europäischen Gemeinschaftswährung hätten sich in Grenzen gehalten.



Nach einer Verlängerung der Produktionskürzungen führender Ölstaaten habe der Ölpreis zunächst weiter zugelegt, sei jedoch im Laufe des Tages durch eine eingetrübte Stimmung der Marktteilnehmer in die Verlustzone gedreht. Der Goldpreis sei in einer engen Handelsrange wenig verändert geblieben. (09.06.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Dem deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,22%, MDAX -0,77%, TecDAX -1,78%) ging zum Wochenstart die Puste aus, so die Analysten der Nord LB.Nach den jüngsten Kursgewinnen hätten sich die Anleger verhaltener auf dem Parkett gezeigt. Lufthansa habe gestern an der DAX-Spitze mit rund 9% durchgestartet und damit weiter die erheblichen Kursverluste durch den Corona-Crash geschmälert.Der Arbeitsmarktbericht vom Freitag habe die Wall Street ( Dow Jones +1,70%, S&P-500 +1,20%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +1,13%) noch nachträglich in Kauflaune versetzt. Mit der zunehmenden Rücknahme der Corona-Restriktionen und der Konjunkturbelebung kehre auch die Reiselust bei den Amerikanern zurück. Gefragt gewesen seien daher Aktien von Fluggesellschaften und Kreuzfahrtanbietern. Nikkei-225 notiere leichter bei aktuell 23.055,17 Punkten.