Vor dem für Mai geplanten Börsengang des nächsten (nach Lyft) Mitfahrdienstes Uber werde gemutmaßt, dass dieses IPO ein Volumen von USD 10 Mrd. anstrebe.



Volkswagen (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) wolle mit einem Batterie-Hersteller kooperieren, um die Elektrifizierungs-Offensive zu verstärken, und denke dabei an den südkoreanischen Chemiekonzern SK Innovation, mit dem die Wolfsburger eine Batteriefabrik für Elektroautos bauen könnten. Gespräche würden laufen. Es wäre das erste Batterie-Joint-Venture dieser Art für VW.



Die Beteiligungen an METRO und CECONOMY hätten die Familienholding Haniel tief in die Verlustzone gezogen. Wertberichtigungen auf den Großhandelsriesen und die Elektronikhandelsholding von über einer Milliarde Euro hätten 2018 für einen Verlust nach Steuern von 848 Mio. EUR gesorgt. Allein auf den Anteil von 22,71% an CECONOMY hätten Wertberichtigungen in einer Höhe von 654 Mio. EUR vornehmen müssen. Im laufenden Jahr erwarte Haniel einen deutlichen Anstieg des operativen Ergebnisses, CECONOMY und METRO sollten nach den hohen Wertminderungen wieder positiv zum Beteiligungsergebnis beitragen.



Der Eurokurs sei tagsüber bis zur Pressekonferenz der EZB etwas angestiegen, jedoch sei es dann zu Verlusten gekommen. Erst im späten Handel habe es die Europäische Gemeinschaftswährung geschafft, diese wieder auszugleichen.



Die Ölpreise hätten sich von der gestrigen Unterbrechung nicht aufhalten lassen und ihre Aufwärtstendenz wieder aufgenommen. Preisunterstützend sei aktuell eine mögliche Zuspitzung im Libyenkonflikt. Der Goldpreis habe sich gut behauptet präsentiert. Nennenswerte Kurssprünge seien nicht zu verzeichnen gewesen. (11.04.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Zurückhaltung der Anleger fand gestern am deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,47%, MDAX +0,04%, TecDAX 0,0%) eine Unterbrechung, so die Analysten der Nord LB.Der DAX scheine wieder in Richtung 12.000 Punkte zu schielen. Lufthansa habe von einem besser als erwartet ausgefallenen Ausblick des US-Konkurrenten Delta profitiert und 1,4% angezogen.An der Wall Street ( Dow Jones 0,0%, S&P-500 +0,3%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,7%) hätten Investoren mit Spannung auf die Protokolle der Notenbank-März-Sitzung gewartet. Doch Überraschungen seien ausgeblieben und somit auch ein reger Handel auf dem Parkett. Levi Strauss (+4,3%) habe mit einem guten Quartal überrascht, nachdem das Unternehmen in die Einzelhandelsgeschäfte und das Online-Geschäft investiert habe. Nikkei 225 präsentiere sich fester (21.717,33 Punkte).