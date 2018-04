Der Kunststoffhersteller Covestro überrasche mit kräftigem Gewinnanstieg in Q1. Das Betriebsergebnis (EBITDA) sei um 25,7% auf 1,1 Mrd. EUR gestiegen, netto seien 644 Mio. EUR übrig geblieben (+37,6%), der Umsatz habe um 5,4% auf 3,8 Mrd. EUR zugelegt.



Die Deutsche Bank starte schwächer ins neue Jahr. In Q1 seien die Erträge, u.a. wechselkursbedingt, um 5% auf 7,0 Mrd. EUR gesunken. Das Vorsteuerergebnis habe bei 432 (878) Mio. EUR gelegen, unterm Strich seien magere 120 (575) Mio. EUR geblieben. CEO Sewing wolle die Strategie ändern und zudem deutlich sparen. U.a. solle das Investmentbanking verkleinert werden.



Einmalkosten bei Eurowings wegen der Integration ehemaliger Air-Berlin-Teile hätten das Ergebnis der Lufthansa in Q1 belastet. Das bereinigte EBIT habe dennoch bei 26 (25) Mio. EUR gelegen. Umsätze seien aufgrund der Umstellung auf neue Rechnungslegungsstandards um 0,7% auf 7,64 Mrd. EUR rückläufig gewesen (ohne Umstellungseffekte: +4,5%). Die Prognose für das Gesamtjahr sei bestätigt worden.



VW sei in Q1 mit Rekordabsatz von 2,7 Mio. Fahrzeugen und Erlösen von 58,2 (Vj: 56,2) Mrd. EUR gut ins Jahr gestartet. Operatives Ergebnis sei wegen geänderter Rechnungslegung auf 4,2 (4,4) Mrd. EUR zurückgegangen. Der Ausblick sei bekräftigt worden.



Der Euro sei am Berichtstag weiter gefallen. Hintergrund seien u.a. die Aussagen von Mario Draghi nach der EZB-Sitzung gewesen. Am Abend sei die Gemeinschaftswährung bei 1,2104 US-Dollar gehandelt worden. Die EZB habe den Referenzkurs zuvor auf 1,2168 (Mittwoch: 1,2185) Dollar festgesetzt.



Die Ölpreise hätten von Spekulationen profitiert, die USA könnten aus dem Atomabkommen mit dem Iran aussteigen. Der Goldpreis bleibe weiter in seiner Spanne zwischen 1.310 und 1.360 USD gefangen. Die jüngste Schwäche, die den Preis in Richtung der Untergrenze habe tendieren lassen, sei vor allem durch den deutlich erhöhten USD und die zeitweilig über 3% gestiegenen US-Zinsen (zehn Jahre) ausgelöst worden. (27.04.2018/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Entspannung am Anleihenmarkt sorgte bei den deutschen Dividendenwerten im Donnerstagshandel für positive Stimmung, so die Analysten der Nord LB.Dabei habe eine ganze Reihe von Quartalsberichten das Geschehen am Aktienmarkt ( DAX +0,63%, MDAX +0,98%, TecDAX +1,94%) beherrscht. Die Deutsche Bank habe mit den Q1-Zahlen enttäuscht und 1,30% verloren. Lufthansa-Papiere seien mit -5,51% ans DAX-Ende gestürzt. Hier hätten sich die Investoren offenbar ein besseres Ergebnis erwartet. VW ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) seien nach einem guten Jahresstart um 2,66% gestiegen.Positive Quartalszahlen, vor allem von Tech-Werten, und sinkende Anleiherenditen hätten die US-Börsen ( Dow Jones +0,99%, S&P-500 +1,04%, Nasdaq +1,64%) gestern angetrieben. Facebook hätten nach einem Gewinnsprung 9,06% höher notiert, Aktien des Chipherstellers AMD nach übertroffenen Erwartungen plus 13,48%, Visa mit deutlich höherem Gewinn (+4,84%). Nikkei 225 notiere aktuell rund 130 Punkte höher bei 22.447,35.