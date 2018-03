Der Nikkei-225 habe freundlich bei 21.368,07 notiert.



Continental und der chinesische Batteriehersteller CITC würden ein Joint-Verture (Anteil 60:40) zum Bau von Autobatterien in China gründen. Das Gemeinschaftsunternehmen solle Mitte des Jahres an den Start gehen und zu den führenden Anbietern von 48Volt-Batteriesystemen aufschließen, habe Conti mitgeteilt. "Damit könne Continental künftig den kompletten Elektroantrieb aus einer Hand anbieten", habe Conti-Chef Degenhart gesagt.



Das sich dynamisch entwickelnde DHL-Express-Geschäft und das weiter boomende Paketgeschäft hätten 2017 den Umsatz der Deutschen Post um 5,4% auf 60,4 Mrd. EUR steigen lassen. Der operative Gewinn (EBIT) habe sich überproportional um 7,2% auf 3,74 Mrd. EUR verbessert. Der Konzerngewinn nach nicht beherrschenden Anteilen habe 2,7 (2,6) Mrd. EUR betragen. Im laufenden Jahr solle das EBIT auf 4,15 Mrd. EUR klettern.



Auch am Devisenmarkt habe der Rücktritt von Trumps Wirtschaftsberater Cohn Spuren hinterlassen. Nachdem der Euro zwischenzeitlich zum US-Dollar die höchsten Kurse seit Mitte Februar erreicht habe, sei er im weiteren Verlauf allerdings wieder etwas abgebröckelt (1,2412). Die EZB habe den Referenzkurs am Mittag auf 1,2417 (Dienstag: 1,2411) US-Dollar festgesetzt.



Stärker als erwartet gestiegene US-Ölreserven und eine weitere Erhöhung der US-Fördermenge auf ein neues Rekordhoch hätten die Ölpreise zur Wochenmitte unter Druck gesetzt. Gold habe die Gewinne des Vortages weitgehend wieder abgegeben und den Handel bei 1.325,49 US-Dollar beendet. (08.03.2018/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach einem schwachen Start hat sich die Stimmung am deutschen Aktienmarkt ( DAX +1,09%, MDAX +0,39%, TecDAX +1,08%) zur Wochenmitte gebessert und am Ende zu deutlich erhöhten Kursen geführt, so die Analysten der Nord LB.Hintergrund seien die starken US-Arbeitsmarktdaten des Arbeitsmarktdienstleisters ADP gewesen. Die Lufthansa-Aktie habe nach einer Kaufempfehlung an der Spitze des DAX um 3,70% zugelegt. Insgesamt habe es nur drei Verlierer gegeben, wobei VW Vz. ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) mit -0,64% die rote Laterne getragen hätten. Deutsche Post habe (+0,25%) nach Vorlage der Jahreszahlen kaum verändert notiert.Nach zwischenzeitlich deutlichen Verlusten hätten die Kurse an der Wall Street ( Dow Jones -0,33%, S&P-500 -0,05%, Nasdaq +0,33%) uneinheitlich geschlossen. Der Abgang des als Gegner des Protektionismus geltenden Chef-Wirtschaftsberater Cohn habe zunächst für Unruhe am Markt gesorgt. Ein positiver Ausblick habe beim Modekonzern Abercrombie & Fitch für einen Kurssprung von 11,90% gesorgt.