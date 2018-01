Der Nikkei-225 Index (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) habe 0,89% auf 23.714,53 Zähler zugelegt.



Conti (ISIN DE0005439004 / WKN 543900) übernehme von Audi, BMW und Daimler für einen nicht genannten Preis 5% der Anteile am Kartendienst HERE.



Der US-Elektroautobauer Tesla bekomme die Produktionsprobleme beim Model 3 offenbar nicht in den Griff. Im vierten Quartal habe das Unternehmen mit 1.550 Fahrzeugen deutlich weniger Autos ausgeliefert als geplant. Firmenchef Musk habe abermals seine Produktionsziele verschieben müssen. Die Fertigung des Model 3 könne erst am Ende des zweiten Quartals auf wöchentlich 5.000 Fahrzeuge hochgefahren werden, habe es geheißen.



Positive Konjunkturdaten aus der Eurozone hätten am Donnerstag die Gemeinschaftswährung gestützt. Die Stimmung in den Unternehmen habe zuvor auf einen fast siebenjährigen Höchststand angezogen. Der Eurokurs habe sich nach dem schwächeren Mittwochshandel wieder in Richtung 1,21 US-Dollar bewegt. Zuvor habe die Europäische Zentralbank den Referenzkurs mit 1,2065 (Mittwoch: 1,2023) US-Dollar bestimmt.



Die Ölpreise seien am Donnerstag weiter gestiegen, wenngleich die Tageshöchststände nicht hätten gehalten werden können. Wiederum sei es vor allem die Unsicherheit über die Krise im Iran gewesen, die die Kurse angetrieben habe. Immerhin sei der Iran der drittgrößte Produzent in der OPEC. Hinzu seien überraschend stark rückläufige US-Ölreserven gekommen, deren Einfluss aber durch gleichzeitig steigende Benzinbestände kompensiert worden sei.



Der Goldpreis sei am Donnerstag weiter gestiegen und habe damit seine seit 12. Dezember anhaltende Aufwärtsbewegung fortgesetzt. (05.01.2018/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Erneut erfreuliche Konjunkturdaten und die sich weiter auf Rekordkurs bewegenden US-Börsen haben den deutschen Aktienmarkt ( DAX +1,46%, MDAX +1,35%, TecDAX +0,98%) am Berichtstag weiter beflügelt, so die Analysten der Nord LB.Vor diesem Hintergrund sei auch der nach oben strebende Euro nicht als Belastung empfunden worden. Die Linde-Aktie habe mit einem Plus von 2,98% den Leitindex angeführt, der Siemens-Titel habe nach einer positiven Analysteneinschätzung knapp dahinter mit einem Zugewinn von 2,73% Platz zwei belegt. Es habe nur vier Verlierer gegeben, von denen Lufthansa mit einem Minus von 0,45% der schwächste Wert gewesen sei.Die Rekordjagd an der Wall Street (Dow Jones-Index Index ( ISIN US2605661048 WKN 969420 ) +0,61%, S&P-500 +0,40%, Nasdaq +0,18%) sei auch am Donnerstag weiter gegangen. Unterstützt durch gute Arbeitsmarktdaten habe der Dow erstmals die 25.000 Punkte-Marke übersprungen. Intel habe am Dow-Ende vor dem Hintergrund der Sicherheitslücke in seinen Chips weitere 1,83% verloren. Tesla habe sich trotz schwacher Model 3-Absatzzahlen mit einem Minus von 0,83% recht wacker gehalten. General Electric habe mit +2,09% an der Spitze gelegen.