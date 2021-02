Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wie bereits am Vortag war der DAX auch zur Wochenmitte nicht in der Lage, sich nennenswert von der 14.000er Marke abzusetzen, so Christian Schmidt von der Helaba.Auch innerhalb der Politik sei die Kritik an der Verlängerung des Lockdowns lauter geworden. Die zuletzt veröffentlichten Quartalsberichte seien nur in geringem Maße in der Lage gewesen, für neuen Rückenwind zu sorgen, oder dieser habe sich auf die berichtenden Unternehmen beschränkt. Einmal mehr stehe einerseits die Frage im Raum, von welcher Seite neue Impulse kommen könnten und andererseits ob sich auf dem erreichten Kursniveau ein noch ausreichend gutes Chance- und Risikoprofil definieren lasse. Denn noch immer gelte, dass die Bewertungen nicht mehr günstig seien. Wie lange noch nach TINA (There is no alternative) vorgegangen werde, bleibe jedoch abzuwarten.Die fehlende Schwungkraft des DAX sei an dieser Stelle schon mehrfach bemängelt worden. Insofern scheine das Potenzial auf der Oberseite begrenzt zu sein, weshalb die kurzfristigen Risiken entsprechend höher zu gewichten seien. Supports seien bei 13.866 Zählern (Projektion), 13.848 Zählern (21-Tagelinie) und 13.702 Zählern zu finden. Die 55-Tagelinie verlaufe bei 13.622 Punkten und steige aktuell um rund 15 Punkte pro Tag. (11.02.2021/ac/a/m)