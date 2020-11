Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach einem sehr euphorischem Start in die Handelswoche und damit verbundenen, deutlichen Kursgewinnen, beruhigt sich das Geschehen am deutschen Aktienmarkt spürbar, berichten die Analysten der Helaba.Heute würden die Bücher unter anderem von Aareal Bank (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF), BayWa AG (ISIN: DE0005194062, WKN: 519406, Ticker-Symbol: BYW6, NASDAQ OTC-Symbol: BBWLF), Biotest (ISIN: DE0005227201, WKN: 522720, Ticker-Symbol: BIO, NASDAQ OTC-Symbol: BTESF), Bilfinger (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF), CANCOM (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK), CEWE (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC), Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol Deutschland: DTE, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: DTEGF), Deutsche EuroShop (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF), Evotec (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF), HHLA (ISIN: DE000A0S8488, WKN: A0S848, Ticker-Symbol: HHFA, Nasdaq OTC-Symbol: HHULF), K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF), Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF), MLP (ISIN: DE0006569908, WKN: 656990, Ticker-Symbol: MLP), RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), SGL Carbon(ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF), SMA Solar (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF), TAG Immobilien (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF), Talanx (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX), TLG IMMOBILIEN (ISIN: DE000A12B8Z4, WKN: A12B8Z, Ticker-Symbol: TLG) und der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) geöffnet.Mit dem deutlichen Kursschub zu Wochenbeginn habe sich auch die charttechnische Ausgangslage geändert. Mittlerweile seien die 21-, 55- und 100-Tagelinien aufwärtsgerichtet. Kurzfristig scheine das Potenzial dennoch weitestgehend ausgereizt zu sein. Einerseits seien sehr steil verlaufende Anstiegsbewegungen schwer durchzuhalten. Andererseits würden die Oszillatoren eine stark überkaufte Konstellation zeigen. Die Tageskerzen der beiden letzten Handelstage würden zudem relativ kleine Körper aufweisen. Ein erster, tragfähiger Support sei bei 13.048 Zählern zu finden. Dabei handle es sich um eine Strukturprojektion. Auf der Oberseite würden die Marken 13.280, 13.314 und 13.338 als Widerstand wirken. (12.11.2020/ac/a/m)