Die Erwartungen an Corona-Impfstoffe seien groß - und hätten in den USA zuletzt kleinen und mittleren Unternehmen zu einer kräftigen Hausse verholfen. Die Firmen würden stärker von einem Konjunkturaufschwung als Großkonzerne profitieren. Der einschlägige US-Nebenwerteindex Russell 2000 sei von Anfang November bis Jahresultimo um mehr als 28% gestiegen. Damit habe das Kursbarometer auf Jahressicht einen Performancerückstand von zwischenzeitlich über 12%-Punkten zum marktbreiten Leitindex S&P 500 wettgemacht.



Zu den künftigen Gewinnern an den Aktienmärkten dürften mehr und mehr Unternehmen gehören, die auf Nachhaltigkeit setzen würden. Global hätten Anleger mittlerweile rund 7,2 Billionen US-Dollar in sogenannte ESG-Finanzprodukte angelegt, die Umweltaspekte (Environment), soziale Kriterien (Social) und die Qualität der Unternehmensführung (Governance) berücksichtigen würden - mehr als doppelt so viel wie noch 2019. In der Corona-Krise hätten sich ESG-Anlagen bereits bewährt: Bei vergleichbarer Performance hätten sie geringere Kursschwankungen als klassische Investments aufgewiesen.



Mit 80% entfalle der Löwenanteil der ESG-Anlagen bisher auf Europa. Das Thema dürfte aber auch in den USA an Relevanz gewinnen. Auf der Agenda des neuen US-Präsidenten Joe Biden stehe der entschlossene Kampf gegen Klimawandel, soziale Ungleichheit und Diskriminierung. Im Ländervergleich würden US-Unternehmen beim ESG-Rating bislang allerdings nur Platz 26 belegen. Das werde sich mit der Implementierung strengerer Normen und Vorschriften mittelfristig ändern. Kurzfristig dürfte das Gros des US-Kapitals jedoch weiterhin in Regionen mit vergleichsweise hohen Ratings wie Europa fließen und dort die Kurse stützen.



Auch China taste sich an das Thema Nachhaltigkeit heran. Das werde auch erforderlich sein, andernfalls würden chinesische Unternehmen drohen, von Index- und ETF-Anbietern künftig weniger berücksichtigt zu werden. Bei Investmentgesellschaften, die 2020 damit begonnen hätten, ihre Produkte nach ESG-Kriterien zu filtern, habe sich herausgestellt, dass der Anteil von Firmen aus China in den entsprechenden Finanzprodukten abgenommen habe. Insbesondere im Governance-Bereich würden sich erhebliche Schwächen offenbaren. Das habe zuletzt auch die Regierung in Peking ähnlich gesehen und versuche gegenzusteuern. Für den Finanz- und Bankensektor stünden im neuen Jahr die Stärkung von Anti-Kartell-Maßnahmen und die Regulierung des ungezügelten Wachstums auf der Agenda. Bereits im vergangenen November sei der Entwurf einer Anti-Kartell-Richtlinie für die Plattform-Ökonomie publik geworden. (Perspektiven Januar 2021) (18.01.2021/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Eine Reihe führender Leitindices hat zuletzt neue Allzeithochs markiert, so die Analysten von Postbank Research.Die Zulassung wirksamer Vakzine gegen das Coronavirus, die Abwahl von US-Präsident Donald Trump mit der Aussicht auf eine verlässlichere US-Handelspolitik, die Einigung auf das lang erwartete dritte US-Fiskalpaket oder auch der Brexit-Deal zwischen der EU und Großbritannien hätten die positive Kursentwicklung an den internationalen Börsen befeuert. Trotz teils hoher Aktienbewertungen könnte sich der Aufwärtstrend 2021 fortsetzen. Die milliardenschweren Corona-Hilfspakete würden ihre volle konjunkturelle Wirkung erst in den kommenden Monaten entfalten. Der mögliche Aufschwung dürfte insbesondere bei zyklischen Unternehmen zu steigenden Umsätzen und Gewinnen führen. Gleichzeitig würden die Notenbanken mit ihrer expansiven Geldpolitik die Liquidität an den Finanzmärkten sicher stellen. Moderat steigende Kapitalmarktzinsen könnten die Aktienkurse zusätzlich stützen.