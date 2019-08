Die leichten Entspannungssignale im Handelskonflikt hätten auch die Anleger an der Wall Street wieder zugreifen lassen: Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) +0,96%; S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) +1,21%; NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) +1,35%. Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) (+1,86%) habe von einem Gespräch zwischen CEO Cook und Trump profitiert. Cook habe dabei die schädliche Wirkung von Zöllen auf sein Unternehmen betont. Die Verlängerung einer Sondererlaubnis für Geschäfte mit Huawei habe Chip-Titel nach oben gebracht: Intel (ISIN US4581401001/ WKN 855681) +1,57%, Advanced Micro Devices (AMD) (ISIN US0079031078/ WKN 863186) +0,96%. Auch Cisco (ISIN US17275R1023/ WKN 878841) (+3,28%) habe profitiert und sei an die Dow-Spitze geklettert.



Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) tendiere aktuell leicht verbessert bei 20.662 Pkt. (+0,48%).



Steigende Mieten hätten Grand City Properties (ISIN LU0775917882/ WKN A1JXCV) im ersten Halbjahr Auftrieb verliehen und Einnahmen und Gewinn steigen lassen. Wie der Wohnimmobilien-Konzern mitgeteilt habe, seien aus Mieten und anderen Einnahmen 278 Mio. EUR zugeflossen, ein Plus von 4% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das operative Ergebnis aus dem laufenden Geschäft (FFO 1) habe sich auf 106 Mio. EUR (+7%) erhöht. Angesichts der Entwicklung in den ersten sechs Monaten sehe sich Grand City Properties auf Kurs und habe die Prognose für das gesamte Geschäftsjahr bestätigt. Trotz eines Rückgangs des Nettogewinns auf 157 (186) Mio. USD habe der US-Kosmetikkonzern Estée Lauder (ISIN US5184391044/ WKN 897933) im 4. Quartal die Prognosen übertroffen. Umsatz sei um 9% auf 3,59 Mrd. USD gestiegen. (20.08.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Ankündigung Chinas, eine Reform der Zinspolitik vorzunehmen, die anhaltende Hoffnung auf erste Annäherungsschritte im Handelskonflikt und die wieder zunehmende Risikofreude der Anleger haben am deutschen Aktienmarkt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) +1,32%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) +1,45%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) +1,80%) für eine Fortsetzung der jüngsten Aufwärtsbewegung gesorgt, berichten die Analysten der NORD/LB.Die etwas steigenden Renditen am Anleihemarkt hätten für Freude bei den Investoren der Banktitel gesorgt. So hätten z.B. Deutsche Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) 2,69% gewonnen. Für Platz eins im DAX habe es aber nicht gereicht. Den habe Infineon (ISIN DE0006231004/ WKN 623100) mit einem Zugewinn von 3,79% innegehabt. Der Chiphersteller habe von den besser als erwartet ausgefallenen Zahlen des US-Grafikchip-Herstellers NVIDIA (ISIN US67066G1040/ WKN 918422) profitiert.