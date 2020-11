Der Nikkei 225 habe 0,79% auf 26.434 Zähler verloren.



Die Deutsche Post habe jetzt schon mehr Pakete ausgeliefert als im gesamten Jahr 2019. Bislang seien in Deutschland rund 1,6 Mrd. Pakete transportiert worden, im gesamten Vorjahr seien es 1,58 Mrd. gewesen. Für Weihnachten rechne der Konzern vor allem wegen des boomenden Online-Handels mit einer Paketflut und bitte die Kunden, möglichst früh mit dem Verschicken zu beginnen.



Hochzeit geplatzt: Die beiden spanischen Großbanken BBVA (ISIN ES0113211835 / WKN 875773) und Sabadell hätten ihre Fusionsgespräche abgebrochen. Die beiden Institute hätten nach eigenen Angaben keine Einigung über die Bewertung gefunden. "Die Banco Sabadell teilt mit, dass der Verwaltungsrat beschlossen hat, die Gespräche abzubrechen, da die Parteien keine Einigung über das Umtauschverhältnis der beiden Unter-nehmen erzielt haben", habe Sabadell bekannt gegeben.



Auch ein auf 87,6 (Vormonat: 90,9) eingetrübter Geschäftsklimaindex in der Euro-Zone habe den Euro am Freitag nicht aufhalten können. Der Kurs der Gemeinschaftswährung sei deutlich über 1,19 USD gestiegen.



Die Hoffnung, dass die OPEC+-Staaten die Produktion 2021 angesichts der hohen Corona-Neuinfektionen nicht anheben würden, habe sich an den Ölmärkten nur zum Teil in steigenden Notierungen ausgedrückt. Der Goldpreis habe sich am Freitag erneut im Rückwärtsgang befunden. Das gelbe Metall habe innerhalb einer Woche mehr als 4% verloren. (30.11.2020/ac/a/m)







Gesucht seien vor allem Technologiewerte gewesen. So hätten Infineon an der DAX-Spitze 3,50% gewonnen. Automobilwerte seien erneut gemieden worden und hätten sich am Ende des Leitindex wieder gefunden (VW Vz. ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) -1,80%), BMW -1,40%).Die Wall Street ( Dow Jones +0,13%, S&P-500 +0,22%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,92%) habe nach dem Feiertag am Donnerstag in einem verkürzten Handel leichte Zugewinne verzeichnet. Auch hier seien vor allem Technologietitel gesucht gewesen. Der Höhenflug bei Tesla habe angehalten. Die Aktie habe weitere 2% gewonnen.