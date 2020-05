Bonn (www.aktiencheck.de) - Wie erwartet verzichtete die chinesische Regierung in diesem Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie auf die Verkündung eines Wachstumsziels, so die Analysten von Postbank Research.



Stattdessen seien die Schaffung von neun Millionen neuer Jobs und die Stabilisierung der städtischen Arbeitslosenquote auf dem aktuellen Niveau von sechs Prozent als Ziele ausgegeben worden. Möglich machen solle dies ein Maßnahmenpaket in Höhe von 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts - mancher Investor habe mit etwas mehr gerechnet. Zudem solle im Laufe des Nationalen Volkskongresses überraschenderweise über ein umstrittenes Sicherheitsgesetz für Hongkong beraten werden. Die Börse in der Sonderverwaltungszone habe am Freitag in Euro um mehr als fünf Prozent nachgegeben. Zwar sollte die wohldosierte Fiskalpolitik Pekings die heimischen Märkte stützen. Der zunehmend schärfere Ton gegenüber Taiwan und Hongkong sowie der Konflikt mit den USA würden aber das Potenzial für Rücksetzer bergen. (25.05.2020/ac/a/m)





