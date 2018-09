In Japan finde aufgrund eines Feiertages kein Handel statt.



Der US-Softwarekonzern Adobe übernehme für 4,75 Mrd. USD den Cloud-Marketing-Spezialisten Marketo. Adobe wolle mit dem Neuerwerb das Cloud-Angebot ausbauen.



Micron Technology habe in Q4 von einer hohen Nachfrage nach PC-Speicherchips profitiert. Der Nettogewinn sei um rund 83% auf 4,33 Mrd. USD gestiegen, habe der US-Halbleiterhersteller mitgeteilt. Der Nettoumsatz habe sich um 38% auf 8,44 Mrd. USD erhöht.



Der Euro habe anfängliche Gewinne wieder abgegeben und sei dabei ins Minus gerutscht. Belastend hätten die enttäuschenden Daten der Markit-Einkaufsmanagerindices für die Industrie für den Euro-Raum und die verschlechterten Aussichten für einen geordneten Austritt von Großbritannien aus der EU gewirkt. Das GBP sei in diesem Zuge deutlich unter Wasser geraten.



Eine positive Ölpreis-Prognose der US-Investmentbank J.P. Morgan habe den Kurs des schwarzen Goldes zunächst wieder ansteigen lassen. Die Analysten hätten die Prognoseerhöhung mit Risiken beim Angebot (Iran, Venezuela) begründet. Am Markt habe jedoch im Hinblick auf ein Treffen wichtiger Förderländer am Wochenende zunehmend eine abwartende Haltung eingesetzt, sodass die Notierungen wieder zurückgekommen seien. Der Goldpreis habe sich einen kurzen Ausflug über die obere Begrenzung der seit Wochen gültigen Handelsspanne bei 1.210 USD gegönnt; dann sei es aber das auch schon wieder gewesen. Zum Schluss habe Gold unter 1.200 USD notiert. (24.09.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ( DAX +0,85%, MDAX +0,07%, TecDAX -0,28%) hat sich mit Blick auf die Wall Street ins freundliche Terrain bewegt, so die Analysten der Nord LB.Trotz des großen Verfallstags an den Terminbörsen seien heftigere Kursschwankungen ausgeblieben. Heute würden die neuen Indices-Zusammensetzungen in Kraft treten.An der Wall Street ( Dow Jones +0,3%, S&P-500 0,00%, Nasdaq -0,5%) scheinen die Sorgen um den Handelskonflikt derzeit von Anlegern ausgeblendet zu sein. Der Dow Jones-Index und der S&P 500 seien zwischenzeitlich auf neue Rekordhochs gestiegen, hätten diese aber nicht halten können.