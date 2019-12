Der ausgedünnte Winterflugplan und ein zweitägiger Streit bei Lufthansa hätten am Frankfurter Flughafen im November zu einem Rückgang des Passagieraufkommens geführt. Im vorletzten Monat des Jahres sei die Zahl der Fluggäste ggü. dem Vorjahreswert um 3,4% auf 5,1 Mio. gesunken. Fraport senke daher die Jahresprognose: "Wir gehen im Gesamtjahr von einem leicht geringeren Zuwachs des Passagierverkehrs in Frankfurt aus, der unterhalb unseres bisherigen Ausblicks von etwa 2 bis 3% liegt".



Der Essenslieferdienst Delivery Hero wolle für 4 Mrd. USD den südkoreanischen App-Anbieter Woowa Brothers übernehmen. Demnach erwerbe Delivery Hero zunächst 87% aus der Hand von Finanzinvestoren. Die restlichen 13% würden später folgen. Südkorea sei der weltweit viertgrößte Markt für Essenslieferungen.



VW (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) trotze schwacher Konjunktur und weltweiter Handelskonflikte bei den Auslieferungen: Bis Ende November seien weltweit rund 9,9 Mio. Fahrzeuge zu den Kunden gerollt, 0,3% mehr als im Vorjahreszeitraum. Allein im November habe der Konzern die Auslieferungen um 5,1% auf 988.800 Pkw, Lkw und Busse gesteigert und nach eigenen Angaben seinen Marktanteil in allen wichtigen Regionen ausgebaut. Gegen den Trend habe VW auf seinem größten Einzelmarkt China um 5,1% zugelegt.



Der Wahlsieg der konservativen Partei in GB habe dem Britischen Pfund Aufwind verliehen. Anders habe es beim Euro ausgesehen. Die Gemeinschaftswährung sei im Laufe des Tages unter Druck geraten.



Eine vermeintliche Einigung im Handelsabkommen habe die Ölpreise erneut beflügelt. Gold habe sich ohne große Veränderungen präsentiert und sei mit einem kleinen Plus aus der Woche gegangen. (16.12.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Ein klarer Wahlsieg der Tories in Großbritannien und eine Teil-Einigung im Handelskonflikt ließen die deutsche Börse ( DAX +0,46%, MDAX +0,95%, TecDAX +0,31%) deutlich anziehen, so die Analysten der Nord LB.Enttäuschender Ausblick auf 2020 habe für -3,7% bei Henkel gesorgt.An der Wall Street ( Dow Jones 0,0%, S&P 500 0,0%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,2%) sei von der Einigung im Handelsstreit nicht viel übrig geblieben. Zwar seien die drei wichtigsten Indices im Verlauf auf neue Höchststände gestiegen, doch letztlich habe die Vorsicht bei den Anlegern angesichts der wechselhaften Erfahrungen in den letzten Monaten überwogen. Nikkei 225 notiere leichter bei 23.952,35 Punkten.