Die asiatischen Aktienmärkte hätten wenig überraschend ebenfalls im Schatten des Handelskonflikts gestanden. Der Hang Seng China Enterprises Index (ISIN HK0000004330/ WKN 145734) habe an die Verluste der Vorwoche angeknüpft und sich um 2,3 Prozent leichter ins Wochenende verabschiedet.



Auch im Euroraum sei es für den EURO STOXX 50-Index (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) mit 1,9 Prozent abwärts gegangen. Insbesondere Automobilwerte seien in eine regelrechte Verkaufswelle geraten. China gelte nach wie vor als einer der wichtigsten Absatzmärkte. Das deutsche Börsenbarometer DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe auch deutliche Korrekturen hinnehmen müssen. Im Vergleich zur Vorwoche habe der Index ein Minus von 1,6 Prozent verbucht.



Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft habe sich erneut eingetrübt. Dazu würden in einem monatlichen Rhythmus rund 9.000 Unternehmen befragt. In der letzten Runde sei der Geschäftsklimaindex von 99,2 auf 97,9 Punkte gefallen, wie das Münchner ifo-Institut vergangenen Donnerstag mitgeteilt habe. Erwartet worden sei hingegen nur leichter Rückgang auf 99,1 Zählern. Die schwächelnde Weltkonjunktur, Unsicherheiten rund um den Brexit und der zuletzt verschärfte Handelskonflikt zwischen den USA und China würden die Geschäfte belasten. Dabei habe sich die Stimmung im Dienstleistungssektor deutlich verschlechtert. Daneben sei es auch im Großhandel bergab gegangen. Im Bau-Bereich hingegen habe sich das Geschäftsklima erneut aufgehellt. Insgesamt seien immerhin die Aussichten für die kommenden sechs Monate unverändert geblieben.



Am 23. Mai habe die Aktie der Deutschen Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) mit einem Kurs von 6,31 Euro ein Rekordtief erreicht. Taggleich habe auch in Frankfurt die Hauptversammlung des deutschen Branchenprimus stattgefunden. Zweifel am Geschäftsmodell, Vorwürfe in Verbindung mit Geldwäsche sowie die Hausdurchsuchung der Staatsanwaltschaft im vergangenen November würden derweil für ein schwindendes Vertrauen unter den Anlegern sorgen. Auch größere Stimmrechtsberater hätten gefordert die Entlastung des Aufsichtsratsvorsitzenden, Paul Achleitner, zu verweigern. Dennoch seien Achleitner und der Vorstandsvorsitzende Christian Sewing mit 71,6 und 75,2 Prozent entlastet worden.



Vor einem Jahr habe Achleitner noch 84,4 Prozent Zustimmung bekommen. Der Vorstandsvorsitzende habe trotz dessen die Gunst der Stunde genutzt, um unter anderem einen massiven Umbau des derzeit unrentablen Investmentbankings zu signalisieren. "Wir sind zu harten Einschnitten bereit", habe er auf der Hauptversammlung gesagt. Zukünftig solle der Fokus auf jene Geschäfte liegen, die ausreichend profitabel oder als Dienstleistung für andere Geschäftsbereiche wichtig seien. In anderen Bereichen sollten ebenfalls kritische Prüfungen stattfinden. Die Anleger seien dennoch skeptisch geblieben und die Talfahrt habe sich am Freitag fortgesetzt. (Ausgabe vom 24.05.2019) (27.05.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In der letzten Woche dominierten die Bären das Marktgeschehen an den Aktienmärkten, so die Experten von Union Investment.Als belastend habe sich erneut der Handelskonflikt zwischen den USA und China erwiesen. Die Anleger würden derzeit eine Eskalationsspirale im Handelsstreit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt befürchten. Es bestünde auch die Sorge vor einem strategischen Machtkampf.Infolgedessen hätten die internationalen Aktienmärkte, gemessen am MSCI World-Index, im Wochenvergleich einen Rücksetzer von 1,4 Prozent verbucht. In den USA seien die Vorzeichen ebenfalls negativ gewesen. Der marktbreite S&P 500-Index (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) habe am Freitagnachmittag ein Minus von 0,7 Prozent aufgewiesen.