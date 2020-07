Bonn (www.aktiencheck.de) - Seit fünf Jahrzehnten reklamieren die USA die technologische Marktführerschaft im Halbleitergeschäft für sich, berichten die Analysten von Postbank Research.



Aktuell scheinen die US-Platzhirsche aber gegenüber ihren asiatischen Konkurrenten an Boden zu verlieren, so die Analysten von Postbank Research. Lange Zeit hätten asiatische Halbleiterkonzerne lediglich als Auftragsfertiger gegolten. Nur von einigen Experten bemerkt, hätten sie sich auch zu Chip-Entwicklern gemausert. Bei den Forschungen für die nächste Chip-Generation hätten Anbieter aus Asien schon die Nase vorn.



In der Produktion von 5-Nanometer-Chips, die in 5G-fähigen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops zum Einsatz kommen würden, seien sie Marktführer, während bei namhaften US-Herstellern die Produktion der Vorgängerversion, der 7-Nanometer-Chips, noch nicht angelaufen sei. Diese Chips könnten zwar auch in 5G-Geräten arbeiten, seien allerdings bei Weitem nicht so effizient wie ein 5-Nanometer-Chip. Ausgewählte Einzeltitel der asiatischen Halbleiterbranche würden durchaus den Blick eines risikobewussten Investors lohnen. (28.07.2020/ac/a/m)





