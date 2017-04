Nachdem Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) Anfang Februar eine makellose Bilanz präsentiert habe, habe letzte Woche in Berlin die Hauptversammlung des Unternehmens stattgefunden: Der Vorstand habe dabei das sehr gute Jahr mit Rekordverkäufen, Rekordumsatz und Rekordgewinn in den Vordergrund gestellt. Zudem habe Daimler BMW an der Spitzenposition der Premiumhersteller hinsichtlich verkaufter PKW-Modelle abgelöst.



Jedoch sollte trotz der guten Zahlen keine gute Stimmung unter den Aktionären aufkommen: Einerseits lasse der Ausblick des Konzerns für das laufende Jahr nur noch moderates Wachstum erwarten, andererseits habe über der Hauptversammlung das Damoklesschwert der Dieselaffäre geschwebt. In der vorletzten Woche seien gegen Mitarbeiter von Daimler Ermittlungsverfahren seitens der Staatsanwaltschaft Stuttgart eingeleitet worden. Es bestehe der Verdacht manipulierter Abgaswerte und irreführender Werbung. Licht ins Dunkel hätten hier weder Aufsichtsrat noch Vorstand gebracht: Es habe keine konkreten Äußerungen zum Verfahren gegeben, noch sei über die Höhe möglicher Rückstellungen gesprochen worden. Aktionärsvertreter hätten sich über die Informationspolitik Daimlers überwiegend enttäuscht gezeigt.



Insgesamt bleibe somit der Eindruck, dass trotz der sehr guten Ergebnisse die Aufklärungsarbeit bei den Autobauern weiterhin zu wünschen lasse und viele Fragen offen bleiben würden. Die Kapitalmärkte würden es begrüßen, wenn die Vorwürfe gegen Daimler schnellstmöglich aufgeklärt würden.



Der deutsche Chemieriese Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) habe offenbar mit dem Verkauf von Spartenteilen seines Agrargeschäfts begonnen, um den Kauf des US-Konzerns Monsanto (ISIN: US61166W1018, WKN: 578919, Ticker-Symbol: MOO, NYSE-Symbol: MON) auch kartellrechtlich in trockene Tücher zu bringen: Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichte unter Berufung auf Finanzkreise, dass Bayer potenzielle Investoren hinsichtlich des Erwerbs des Baumwoll- und Raps-Saatguts sowie von Systemen zur Unkrautvernichtung angesprochen habe. Schätzungsweise seien die betreffenden Unternehmensteile etwa 3 Milliarden Euro wert.



Nach langem Tauziehen habe sich Bayer Mitte September des vergangenen Jahres mit Monsanto auf deren Übernahme in der Größenordnung von 66 Milliarden US-Dollar geeinigt. Diese Transaktion stelle den größten Zukauf der 150-jährigen Unternehmensgeschichte Bayers dar. Unter Analysten werde nicht vor Ende des Jahres 2017 mit der Genehmigung der Übernahme gerechnet. (Ausgabe vom 31.03.2017) (03.04.2017/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach der Konsolidierung der vorletzten Woche zeigten sich die internationalen Aktienmärkte in den vergangenen Tagen im Erholungsmodus, so die Experten von Union Investment.Nach einem verhaltenen Wochenstart hätten trotz der Belastungen aufgrund des Brexit-Antrags vom Mittwoch, der gescheiterten Reform der US-Krankenversicherung als auch der weiterhin bestehenden Unsicherheit hinsichtlich des generellen künftigen wirtschaftspolitischen Kurses der Trump-Administration Kursgewinne erzielt werden können.Der US-Technologieindex NASDAQ 100 habe erneut ein Allzeithoch markiert, während der Dow Jones die 21.000 Punkte Marke nicht habe zurückerobern können. Der DAX habe am Freitag - dem großen Verfallstag - deutlich oberhalb der Marke von 12.000 Punkten notiert und im Wochenverlauf neue Jahreshochs erklimmen können. Als Folge daraus könnten die deutschen Standardwerte nun direkt Kurs auf das bisherige Allzeithoch von 12.391 Punkten aus dem April 2015 nehmen.