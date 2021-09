Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte zeigten sich gut behauptet, wenngleich die Aktivitäten eher als ein gespanntes Abwarten zu bezeichnen sind, so die Analysten der Helaba.



Das Augenmerk sei heute vornehmlich auf den US-Arbeitsmarktbericht gerichtet und dieser werde mit gemischten Gefühlen erwartet. Sei ein starker Stellenzuwachs, der eine Gesundung der US-amerikanischen Wirtschaft signalisiere, gut für das Marktsentiment oder schlecht, weil dann ein schnelleres und entschlosseneres Zurückfahren des geldpolitischen Stimulus anstehe?



Angesichts der hohen Bewertungen und der Tatsache, dass die Börsen schon seit dem Tief im Sommer 2020 in Erwartung einer konjunkturellen Erholung kräftig gestiegen seien, würden nach Erachten der Analysten die Gefahren im Zusammenhang mit guten Konjunkturdaten überwiegen. Das technische Bild sei derweil unverändert mit Risiken behaftet. Die nachgebenden Indikatoren (MACD, Stochastik, RSI und ADX) würden zur Vorsicht mahnen. Die erste markante Unterstützung würden die Analysten an der 55-Tagelinie bei 15.678 sehen. Darunter seien das Tief bei 15.621 und die Zone um 15.500 zu nennen. Widerstände würden sich zwischen 16.000 und dem Allzeithoch (16.030) zeigen. (03.09.2021/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.