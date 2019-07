Mit Zertifikaten auf Aktien Geld verdienen

Interessant können hier auch die Discount-Zertifikate sein, die im Vergleich zu den Aktien sogar ein wenig günstiger zu bekommen sind. Allerdings gibt es bei dieser Art von Zertifikaten eine Kursobergrenze, aber der man dann einen Renditenachteil in Kauf nehmen muss. Ein genereller Nachteil bei Zertifikaten ist, dass man kein Miteigentümer bei einer Aktiengesellschaft wird. Vielmehr wird man zum Gläubiger des entsprechenden Emittenten. Dadurch gibt es keinen Anspruch auf eine Dividende und bei einer eventuellen Zahlungsunfähigkeit des Emittenten droht im schlimmsten Fall ein Totalverlust des investierten Kapitals.



Optionsscheine auf Aktien erwerben

Gleichermaßen kann man mit Optionsscheinen auch mit fallenden Aktienkursen Geld verdienen. Mit einer solchen Put-Option erwirbt der Käufer von solchen Optionsscheinen das Recht entweder innerhalb eines bestimmten Zeitraums oder zu einem bestimmten Zeitpunkt Aktien zu einem zuvor festgelegten Preis an den Put-Verkäufer zu verkaufen. Fällt hierbei der Kurs der Aktie unter den sogenannten Ausübungspreis, dann ist die Differenz der Gewinn Inhabers der Put-Option.



Allerdings sollte man sich als Anleger beim Kauf von solchen Optionsscheinen darüber im Klaren sein, dass es sich um eine risikoreiche Anlageform handelt. Somit sollen sich nur wirklich risikobereite Anleger mit diesen Optionen beschäftigen. Interessant ist bei den Optionsscheinen, dass sie über eine Hebelwirkung verfügen. Diese Wirkung kann zu besonders hohen Gewinnen beitragen, aber auch für hohe Verluste sorgen.



In interessante Nebenwerte investieren

Am Aktienmarkt sind aber nicht nur die großen Blue Chips ein interessantes Anlageziel, sondern gerade auch mit Small Caps lassen sich oft tolle Gewinne erzielen. Diese kleineren Werte stehen nicht so sehr im Fokus, bieten aber oft deutlich höhere Renditechancen für Anleger. Bei den Small Caps handelt es sich um kleinere Unternehmen, die nicht so im Vordergrund stehen. Dieser Umstand führt dazu, dass diese Small Caps von institutionellen Investoren oftmals nicht so genau beobachtet werden. Aber gerade für private Anleger kann eine Investition in diesen Bereich sehr lohnenswert sein. Aber natürlich muss man auch berücksichtigen, dass es durch die größeren Wertschwankungen auch schneller zu Verlusten kommen kann. (11.07.2019/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Inzwischen schon seit einigen Jahren bewegen wir uns in einem Niedrigzinsumfeld. Aus diesem Grund wird die Börse mit ihren vielen Möglichkeiten für Anleger immer wichtiger. Gerade mit Aktien lässt sich in allen Situationen Geld verdienen. Schließlich gibt es zum Beispiel auch interessante Möglichkeiten, um etwa von fallenden Kursen zu profitieren. Guthaben auf der Bank bringt, wenn überhaupt nur noch ganz wenig Rendite und aus diesem Grund suchen, auch viele klassische Sparer nach Anlagealternativen. Ein Aktienpapier bietet hierbei mit einer möglichen Dividende und dem Kursgewinn im Idealfall sogar gleich zwei unterschiedliche Ertragsmöglichkeiten.Es gibt aber nicht nur die Möglichkeit auf direktem Weg mit Aktien Gewinn zu machen. So bieten sogenannte Zertifikate die Chance von der Kursentwicklung von Aktien zu profitieren. Mit solchen Zertifikaten kann man übrigens sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse Wetten abschließen.