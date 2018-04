Der Nikkei 225 habe sich bislang freundlicher gezeigt. (22.256,85; +0,76%) Finanztitel seien aktuell die Profiteure.



Die UBS habe einen ausgezeichneten Start in das neue Geschäftsjahr erwischt. Im traditionell starken Q1 habe die Bank ein Plus von 1,5 Mrd. CHF und damit 19% mehr als im Vorjahreszeitraum erzielt. Experten hätten durchschnittlich 1,37 Mrd. CHF erwartet. Zu dem starken Ergebnis hätten steigende Erträge im Kerngeschäft Vermögensverwaltung und eine gute Entwicklung der Investmentbank beigetragen. Zu den Aussichten für das laufende Q2 habe sich die UBS zurückhaltend gegeben.



Prevent reiche voraussichtlich eine Schadenersatzklage gegen VW (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) im Mai ein. Die Forderung dürfte sich auf 2 Mrd. EUR belaufen, habe die "Süddeutsche Zeitung" berichtet. VW habe jüngst mehrere Aufträge fristlos gekündigt, was Prevent nicht akzeptieren wolle.



Robuste Konjunkturdaten aus den USA - die Stimmung im Industrie- und Dienstleistungssektor sei im April besser als von Analysten erwartet ausgefallen - hätten dem EUR eine Rückkehr über die 1,23er Marke verhagelt. Dagegen hätten auch nicht besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus der Eurozone aufwarten können.



Die Ölpreise scheinen ihren Höhenflug beendet zu haben, so die Analysten der Nord LB. Am Montag hätten sie erneut leicht nachgegeben. Die amerikanischen Ölförderer, aktuell größte Widersacher der OPEC-Staaten, hätten ihre Förderaktivität nach Daten vom Freitag abermals ausgeweitet. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI habe bei 67,56 USD nach 68,21 USD am Vortag notiert. Auch der Goldpreis sei etwas leichter in die neue Woche gestartet. (24.04.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach einem verhaltenen Start schaffte der deutsche Aktienmarkt ( DAX +0,25%, MDAX +0,26%, TecDAX +0,84%) doch noch die Kurve in das positive Terrain, so die Analysten der Nord LB.Besonders starke Zuwächse habe dabei der Technologiewerte-Index verzeichnet. Komplett in die andere Richtung habe sich gestern Fresenius Medical Care entwickelt. Das Unternehmen sei nach einer gesenkten Umsatzprognose deutlich abgestraft worden und sei mit -4% weit abgeschlagen das Schlusslicht im DAX gewesen.Die Investoren hätten sich an der Wall Street ( Dow Jones -0,1%, S&P-500 unverändert, Nasdaq -0,3%) mit Blick auf die in dieser Woche anstehenden Bilanzzahlen zurückgehalten. Zu schwergewichtig erschienen ihnen diese. So stünden z.B. Facebook und Coca-Cola auf dem Programm. Bei den Einzelwerten habe Akorn nach der abgesagten Übernahme durch Fresenius im Feuer gestanden. Der Aktienkurs sei um fast 34% dahin geschmolzen.