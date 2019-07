Der weltgrößte Abfüllanlagen-Hersteller Krones kürze seine Gewinnprognose kräftig. Die Umsatzrendite vor Steuern (EBIT-Marge) werde in diesem Jahr nur bei 3% statt wie geplant bei 6% liegen, habe Krones mitgeteilt. Der Gewinn vor Steuern dürfte auf rund 120 (2018: 204) Mio. EUR einbrechen.



Der Verpackungshersteller Gerresheimer habe in Q2 deutlich zugelegt. Bei einem Umsatzplus von 7,2% auf 356,5 Mio. EUR sei der ber. operative Gewinn ohne Sondereffekte im Zeitraum März bis Mai auf 74,2 (Vorjahr: 71,1) Mio. EUR gestiegen. Gerresheimer habe die Prognose bekräftigt, dass die Ziele für 2019 erreicht würden.



Die historisch niedrigen Zuckerpreise in der EU hätten Südzucker (ISIN DE0007297004 / WKN 729700) im Kerngeschäft in die roten Zahlen rutschen lassen. Das operative Ergebnis sei von März bis Mai um fast 40% auf 47 Mio. EUR eingebrochen. Für das laufende Geschäftsjahr habe Südzucker seine Prognose bestätigt.



Swiss Re lasse die Pläne für einen Börsengang der Tochtergesellschaft ReAssure vorerst fallen. Grund seien die derzeitigen Marktbedingungen. (nachlassende Nachfrage großer Investoren).



Die Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise in Ländern der Eurozone und den USA hätten den Euro kaum bewegt.



Der jüngste Vorfall im Persischen Golf - ein britischer Öltanker sei versucht worden an der Durchfahrt zu hindern - habe die Ölpreise gestützt. Nach dem zuvor gesehenen deutlichen Sprung nach oben sei Ruhe in den Goldpreis eingekehrt. Er habe etwas leichter geschlossen. (12.07.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Kaum setzte der DAX ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 , -0,33%, MDAX -0,24%, TecDAX -0,91%) zu einer Erholung an, verhagelten Gewinnwarnungen mehrerer Unternehmen die Tendenz, so die Analysten der Nord LB.Deutlich positiver Ausreißer im DAX sei FMC ( ISIN DE0005785802 WKN 578580 ) (+4,28%) gewesen. Grund: Im US-Gesundheitssystem solle die Zahl der Transplantationen und häuslichen Dialysebehandlungen für Patienten mit dauerhaftem Nierenversagen mittelfristig deutlich gesteigert werden.Die Aussicht auf sinkende Zinsen befeuere weiter die US-Börsen ( Dow Jones +0,9%, S&P-500 -0,1%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,2%). Der Dow habe erstmals die 27.000 Punkte-Marke übersprungen. Stark gefragt gewesen sei der Gesundheitssektor, nachdem der Vorschlag zur Abschaffung der Rabatte zurückgezogen worden sei. Nikkei-225 notiere aktuell freundlicher mit 21.676,81 Punkten.Die Optikerkette Fielmann habe Umsatz und Gewinn trotz des ungünstigen Einkaufswetters durch die Hitze im Juni gesteigert. Der Vorsteuergewinn sei nach vorläufigen Zahlen in Q2 um 5,5% auf 58 Mio. EUR geklettert. Der Konzernumsatz habe im gleichen Zeitraum um 6% auf 384 Mio. EUR zugelegt.