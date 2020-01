Bonn (www.aktiencheck.de) - In der Performancewertung der vergangenen drei Jahre belegen europäische Versorger mit 50,8 Prozent Gesamtrendite hinter Finanzdienstleistern und haarscharf vor Tech-Werten den zweiten Platz, so die Analysten von Postbank Research.



In der Performancewertung der vergangenen drei Jahre würden europäische Versorger mit 50,8 Prozent Gesamtrendite hinter Finanzdienstleistern und haarscharf vor Tech-Werten den zweiten Platz belegen. Der Grund: In Zeiten geringen Wirtschaftswachstums und niedriger Anleiherenditen würden Investoren die verlässlichen Dividendenzahlungen sowie das robuste Gewinnwachstum von jährlich gut sechs Prozent schätzen. An diesem Umfeld dürfte sich mittelfristig nicht viel ändern. Die Branche stehe jedoch vor der großen Herausforderung, sich "grüner" aufzustellen. Denn das gesellschaftliche Ziel der Dekarbonisierung werde die Nachfrage nach Heizstoffen und Strom beeinflussen und bedürfe der Entwicklung neuer Energieträger und verbesserter Netzanforderungen. Unternehmen aus den Bereichen "Regenerative Energien" und "Netzwerke" dürften vor diesem Hintergrund interessant sein. (09.01.2020/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.