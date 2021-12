Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) notierte am 19.11. in der Spitze bei 16.282 Zählern, um anschließend nahezu ungebremst auf ein Zwischentief (30.11) bei 15.015,42 Punkten abzustürzen, berichten die Analysten der Helaba.



Der Trigger für den Rückgang sei sicherlich die Nachricht über die Omikron-Variante gewesen. Jedoch bereits zuvor sei zu bemängeln gewesen, dass die Risiken, welche auf mehreren Seiten existent gewesen seien, nicht oder nicht ausreichend gewürdigt worden seien. Zu nennen seien beispielsweise die hohen Inflationszahlen, Lieferkettenprobleme oder die weiterhin unklare Situation auf dem chinesischen Immobilienmarkt. Letzte Meldungen dazu seien bereits rund 3 Wochen alt. Aktuell erhole sich der DAX vom beschriebenen Rücksetzer. Als hilfreich habe sich die Aussage von BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) erwiesen, dass deren Impfstoff vor einem schweren Omikron-Verlauf schützen solle. Zudem dürfte der sogenannte "Monatsanfangseffekt" eine Rolle gespielt haben. Angesichts der Tatsache, dass der vollzogene Kursrutsch mit hoher Dynamik vollzogen worden sei, stehe die Frage im Raum, ob die Erholung von Dauer sein werde. Ein Stück weit werde es auch darauf ankommen, wie der Kampf um die vielbeachtete 200-Tagelinie ende. Auch der VDAX habe zuletzt etwas nachgegeben, verharre aber dennoch auf relativ hohem Niveau.



Mit dem gestern etwas deutlicher vollzogenen Rebound habe der DAX wieder die 200-Tagelinie (15.402) sowie die auf gleichem Niveau befindliche Begrenzung der Ichimoku-Wolke überstiegen. Insofern könne unterstellt werden, dass derzeit die Weichen für die weitere Bewegungsrichtung gestellt würden. Eine Reihe von Untersuchungen sei zu dem Ergebnis gekommen, dass Positionierungen in Richtung des mittel- und langfristigen Trends die höchsten Eintrittswahrscheinlichkeiten aufweisen würden. Ein negativer Langfristtrend wäre anzunehmen, wenn die 200-Tagelinie die derzeit noch leicht steigende Tendenz beende und die Kurse unterhalb des Durchschnitts verharren würden. Insofern sei davon auszugehen, dass die kommenden Tage für mehr Klarheit sorgen würden. (02.12.2021/ac/a/m)

