Im Euroraum habe der EURO STOXX 50-Index (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) 3,1 Prozent hinzugewonnen. Der marktbreite STOXX Europe 600-Index sei um 2,3 Prozent angestiegen. In Italien sei der MIB-Index aufgrund der politischen Entspannung sogar um 5,1 Prozent nach oben geklettert.



Bei der Branchenentwicklung im STOXX Europe 600-Index hätten die zyklischen Sektoren wie Autos&Teile (plus 4,9 Prozent) sowie die Grundstoffe (plus 4,2 Prozent) die Nase vorn gehabt. Letztere hätten von einem Anstieg der Rohstoffpreise profitieren können.



Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe in der Berichtswoche um 3,0 Prozent zugelegt. Wochengewinner seien thyssenkrupp (ISIN DE0007500001/ WKN 750000) (plus 7,3 Prozent), Lufthansa (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) (plus 6,0 Prozent) und Henkel Vz (ISIN DE0006048432/ WKN 604843) (plus 5,8 Prozent) gewesen. Ungeachtet des wöchentlichen Kurszuwachses stehe thyssenkrupp Ende September der Abstieg aus dem DAX bevor. Nach dem Kursrutsch im laufenden Jahr werde das aus den beiden DAX-Gründungsmitgliedern geformte Unternehmen im MDAX gelistet werden. Die Entscheidung hierzu werde am 4. September von der Deutschen Börse getroffen.



Der Pläne des Berliner Senats zur Mietendeckelung in Berlin hätten in der Berichtswoche zu hohen Schwankungen bei den Immobilienaktien geführt. Es sei zu deutlichen Verlusten bei den Aktienkursen von Wohnungsunternehmen wie Deutsche Wohnen (ISIN DE000A0HN5C6/ WKN A0HN5C), ADO Properties (ISIN LU1250154413/ WKN A14U78), Vonovia (ISIN DE000A1ML7J1/ WKN A1ML7J) und Grand City Properties (ISIN LU0775917882/ WKN A1JXCV) gekommen. Angesichts einer drohenden Einschaltung des Bundesverfassungsgerichts beziehungsweise eines Normenkontrollverfahrens habe nun ein deutlich abgemilderter Vorschlag gute Chancen, verabschiedet zu werden. Im Rahmen der Erholungsbewegung seien am Freitag die Kurse der Wohnungsunternehmen zwischen 4,4 und 9,7 Prozent (gegenüber Vorwochenschluss) angestiegen. (Ausgabe vom 30.08.2019) (02.09.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Angesichts einer moderateren Rhetorik im Handelskonflikt USA/China konnten die Aktienmärkte in der Berichtswoche überwiegend Zugewinne verbuchen, so die Experten von Union Investment.Der MSCI World-Index habe am Freitagmittag 1,8 Prozent höher gelegen. Am US-Aktienmarkt habe sich der S&P 500-Index (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) leicht im Plus bewegt, der Dow Jones Industrial Average (ISIN US2605661048/ WKN 969420) habe hingegen 3,3 Prozent hinzugewonnen.