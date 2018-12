Die Elektronikhandelsholding CECONOMY habe im abgelaufenen GJ 2017/18 einen Ergebnisrückgang hinnehmen müssen. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sei auf 630 (714) Mio. EUR gesunken, netto sei ein Gewinn von 23 (206) Mio. EUR übrig geblieben. CECONOMY habe im vergangenen Geschäftsjahr u.a. unter Rabattschlachten und negativen Währungseffekten gelitten.



Eine Abschwächung, vor allem im europäischen Geschäft, sorge beim US-Paketdienst FedEx nun für eine Prognosesenkung für 2019. Der Gewinn je Aktie solle nur noch in einer Spanne von USD 15,50 bis 16,60 (bisher: 17,20 bis 17,80) liegen.



Die Deutsche Post sehe anders als der Rivale FedEx keine deutliche Eintrübung ihres weltweiten Geschäfts. Der Konzern registriere keine wesentlichen Veränderungen in der Entwicklung seiner Volumina in den vergangenen Wochen, habe eine Sprecherin erklärt. Dies schließe auch das Europa-Geschäft ein.



Das Biotechunternehmen Evotec habe eine höhere Ergebnisprognose verkündet. Für 2018 werde nun mit einem Anstieg des bereinigten Betriebsgewinns von mehr als 45% gerechnet, statt etwa 30% im Vergleich zum Vorjahreswert von 58,4 Mio. EUR. Evotec habe die zuversichtlicheren Aussichten u.a. mit Zahlungen von seinen Pharma-Partnern dank des Erreichens wichtiger wissenschaftlicher Meilensteine aus den Allianzen mit diesen sowie Steuergutschriften begründet.



Der Euro habe sein Tagesplus nach der FED-Sitzung nicht halten können und sei unter Druck geraten.



Die Ölpreise seien gestern stärker gesprudelt. Die Kursgewinne seien mit einer Gegenbewegung auf die jüngsten Kursverluste begründet worden. Beim glänzenden Edelmetall hätten Anleger gestern erneut kräftig zugegriffen. Bis zur FED-Sitzung. Danach habe das Gold an Glanz verloren. (20.12.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,2%, MDAX +0,2%, TecDAX +0,6%) gab es gestern freundliche Tendenzen, so die Analysten der Nord LB.Die Einigung im Haushaltsstreit mit Italien habe für Erleichterung gesorgt. Da am Abend aber noch die FED-Sitzung aus gestanden habe, hätten sich die Anleger überwiegend bedeckt gehalten.Kein schöner Tag für Anleger an der Wall Street Dow Jones -1,5%, S&P-500 -1,5%, Nasdaq -2,2%): Nach einem zunächst freundlichen Start habe die Zinsentscheidung der US-Notenbank den Investoren deutlich die Stimmung verhagelt. So habe v.a. der Zinsausblick für fallende Kurse gesorgt. Viele Anleger würden selbst zwei Anhebungen 2019 mit Blick auf die Wirtschaft für zu viel halten, habe es auf dem Parkett geheißen. Nikkei-225 notiere schwach bei 20.323,66 Punkten (-2,6%).