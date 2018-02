Der Nikkei-225 habe nach guten US-Vorgaben ebenfalls freundlich notiert: 22.153,63 Punkte (+260,85).



Der Haupteigner des chinesischen Automobilkonzerns Geely, Li Shufu, beteilige sich mit 9,69% an Daimler.



RHÖN-KLINIKUM (ISIN DE0007042301 / WKN 704230) habe 2017 nach vorläufigen Zahlen einen erneuten Gewinnrückgang hinnehmen müssen. Der Betriebsgewinn (EBITDA) sei um rund 15% auf 97,8 Mio. EUR geschrumpft. Im laufenden Jahr rechne RHÖN-KLINIKUM bei einem in etwa stagnierenden Umsatz von rd. 1,2 Mrd. EUR mit einem EBITDA zwischen 117,5 und 127,5 Mio. EUR.



Die verheerenden Naturkatastrophen des vergangenen Jahres hätten im Jahresabschluss 2017 der Swiss Re Spuren hinterlassen. Unter dem Strich habe nur noch ein Gewinn von 331 (3.558) Mio. US-Dollar gestanden.



Der Eurokurs habe sich am Freitag kaum bewegt. Zuletzt habe ein Euro 1,2293 US-Dollar gekostet. Die EZB habe den Referenzkurs zuvor auf 1,2299 (1,2276) US-Dollar festgesetzt. Vor dem ersten Auftritt des neuen FED-Chefs Powell vor dem Kongress am Dienstag hätten die Anleger abgewartet, habe es am Markt geheißen.



Die Ölpreise seien auch am Freitag weiter gestiegen. Dennoch bleibe vor allem die Entwicklung der US-Fördermenge ein wichtiges Thema, das den Ölpreise auf Sicht belasten könnte. Der Goldpreis habe am Berichtstag wieder etwas nachgegeben, sei aber weiter im Bereich um 1.330 US-Dollar geblieben. (26.02.2018/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenende haben sich die Kurse am deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,18%, MDAX +0,10%, TecDAX +0,75%) etwas freundlicher gezeigt, so die Analysten der Nord LB.Die Volkswagen-Vorzugsaktie habe trotz eines Reingewinns von 11,4 (5,1) Mrd. EUR im abgelaufenen Jahr 0,81% nachgegeben. Insbesondere der Ausblick habe die Börsianer enttäuscht. Die E.ON-Aktie ( ISIN DE000ENAG999 WKN ENAG99 ) habe mit +3,78% an der DAX-Spitze gestanden, die Lufthansa-Aktie habe am Tabellenende 2,13% verloren.Beruhigende Worte der FED zu weiteren Zinserhöhungen, sinkende Renditen am Anleihenmarkt und Kursgewinne bei Technologiewerten hätten an der Wall Street ( Dow Jones +1,39%, S&P-500 +1,6%, Nasdaq +1,77%) für einen freundlichen Wochenausklang gesorgt. Enterprise sei nach einer Verfünffachung des Gewinns im letzten Quartal um 10,24% nach oben gesprungen. Auch andere Technologieaktien hätten profitiert: Intel habe an der Dow-Spitze 4,21% gewonnen, Microsoft sei 2,54% vorgerückt und Cisco sei um 2,47% gestiegen.