VW (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) wolle bis 2023 knapp 44 Mrd. EUR investieren und auf diesem Weg u.a. die Elektromobilität, die Digitalisierung von Fahrzeugen u. Werken und das autonome Fahren voranbringen.



Stabilus habe den Umsatz im GJ 2018 (30.09.) um 5,8% auf 962,6 Mio. EUR steigern können Das bereinigte EBIT habe sich um 8,5% auf 149,3 Mio. EUR erhöht, der Gewinn +33,1% höher bei 105,4 Mio. EUR. Für GJ 2019 erwarte der Auto- und Industriezulieferer einen Erlöszuwachs von rund 5%.



Applied Materials habe angekündigt, im aktuellen Quartal Erlöse zwischen nur noch USD 3,56 und 3,86 Mrd. und einen Gewinn je Aktie von lediglich 75 bis 83 Cent zu erwirtschaften. Damit verunsichere der weltgrößte Chipanlagenbauer Anleger und Analysten, die mit deutlich mehr gerechnet hätten.



Auch der US-Chiphersteller NVIDIA, der in Q3 zwar den Umsatz um rd. 21% auf USD 3,18 Mrd. habe steigern können, sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Statt der von Analysten geschätzten USD 3,4 Mrd. Erlöse im laufenden Quartal gehe der Konzern nur noch von USD 2,7 Mrd. aus.



Noch in dieser Woche wolle die EU-Kommission ein Strafverfahren gegen Italien wegen fehlender Bereitschaft zur Korrektur ihres Defizithaushaltes einleiten. Das werde die Gemeinschaftswährung nicht unbeeindruckt lassen.



Die Ölpreise hätten den dritten Tag in Folge zugelegt. Auch der am Vortag gemeldete und deutlich über den Erwartungen liegende Anstieg der US-Ölreserven habe die Erholung nicht stoppen können. Erholung auch beim Goldpreis: Dieser sei jetzt den vierten Tag in Folge auf Erholungskurs und habe sich wieder in den Bereich von 1.220 USD je Unze zurückgekämpft. (19.11.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Anleger erlebten zum Wochenausklang am deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,1%, MDAX -0,2%, TecDAX -0,1%) einen wechselhaften Verlauf, so die Analysten der Nord LB.Am Ende habe sich eine eingetrübte Stimmung durchgesetzt. Bester Wert im DAX sei die Deutsche Börse ( ISIN DE0005810055 WKN 581005 ) mit plus 4,19% gewesen, während Infineon (-2,98%) am DAX-Ende unter den ernüchternden Ausblicken der US-Chipkonzerne NVIDIA und Applied Materials gelitten habe.Die Wall Street ( Dow Jones +0,5%, S&P-500 +0,2%, Nasdaq -0,2%) habe sich überwiegend freundlich präsentiert. Während Technologiewerte unter der Furcht der Anleger vor einem Ende der Tech-Rally gelitten hätten, habe die Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit der USA mit China bei den anderen Titeln für positive Vorzeichen gesorgt. Nikkei-225 sei freundlicher in die Woche gestartet und habe bei 21.821,16 Punkten geschlossen. SAP wolle in der ersten Jahreshälfte 2019 den US-Spezialisten Qualtrics übernehmen und sehe in der Folge beste Chancen Marge, Wachstum und Gewinne zu steigern.