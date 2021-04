Delivery Hero bleibe nach starken Zuwächsen in Q1 weiterhin sehr zuversichtlich. So sei der Umsatz (inkl. der übernommenen Woowa) in Q1 um 116% auf 1,4 Mrd. EUR gestiegen. Die anhaltenden Beschränkungen durch die Corona-Pandemie sollten auch weiterhin Rückenwind liefern, sodass das Unternehmen in 2021 mit Erlösen von 6,1 bis 6,6 (Vj.: 2,8) Mrd. EUR rechne. In die schwarzen Zahlen werde der Essenslieferant dennoch nicht kommen, allerdings solle der Betriebsverlust verringert werden.



Das Investment-Banking und der Boom an den Börsen hätten bei der Deutschen Bank den Gewinn in Q1 überraschend stark auf 908 (-43) Mio. EUR hochgetrieben. Bei Erträgen von 7,2 Mrd. EUR (+14%) habe das Institut ein Ergebnis vor Steuern von 1,6 Mrd. EUR (Vj. 206 Mio. EUR) erwirtschaftet.



Die DWS (ISIN DE000DWS1007/ WKN DWS100) habe in Q1 den bereinigten Vorsteuergewinn auf 249 (179) Mio. EUR gesteigert. Das verwaltete Vermögen habe sich um 28 auf 820 Mrd. EUR erhöht, die Nettomittelzuflüsse hätten bei 1,0 (ohne Cash-Produkte: +9,7) Mrd. EUR gelegen. Die Gesellschaft habe ihren Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt.



Der Aromenhersteller Symrise (ISIN DE000SYM9999/ WKN SYM999) habe dank einer hohen Nachfrage u.a. nach Anwendungen für Hygiene und Mundpflege in Q1 den Umsatz organisch um 10,5% (+3,5% bei Berücksichtigung von Währungseffekten) auf 949,6 Mio. EUR verbessern können. Trotz der Unwägbarkeiten der Corona-Pandemie erwarte das Unternehmen im Gesamtjahr ein Umsatzplus von 5 bis 7%.



Nachdem der Euro zunächst leicht nachgegeben habe, habe die Aussage von EZB-Chefin Lagarde, die im zweiten Halbjahr einen konjunkturellen Aufschwung in der Euro-Zone erwarte, am Nachmittag für Gewinne bei der Gemeinschaftswährung gesorgt.



Die Ölnotierungen hätten sich nach einem bewegten Verlauf, der allerdings in recht engen Grenzen verlaufen sei, freundlich gezeigt. Der Goldpreis habe sich erneut nur wenig bewegt. (29.04.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Zur Wochenmitte tendierte der deutsche Aktienmarkt uneinheitlich, so die Analysten der Nord LB.Während der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) von hohen Kursgewinnen bei der Deutschen Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) (+10,70%) und Delivery Hero (ISIN DE000A2E4K43/ WKN A2E4K4) ( +9,37%) profitiert und im Plus geschlossen habe (+0,28%), hätten sich MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) und TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) leichter präsentiert (-0,26% bzw. -0,71%).Die Aussagen der FED zur Geldpolitik hätten an den US-Börsen (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) -0,48%, S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) -0,08%, Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) -0,28%)keine größeren Ausschläge verursacht.Covestro (ISIN DE0006062144/ WKN 606214) sei gut in das Jahr gestartet. Der Kunststoff-Konzern habe in Q1 Erlöse in Höhe von 3,3 Mrd. EUR (+18,8%) erzielt, was v.a. durch eine deutliche Erholung der Nachfrage in Asien und höhere Preise möglich geworden sei. Das EBITDA habe mit 743 Mio. EUR annähernd verdreifacht werden können, unter dem Strich sei ein Gewinn von 393 (20) Mio. EUR angefallen. Die vor zwei Wochen erhöhte Gesamtjahresprognose habe das Unternehmen bestätigt.