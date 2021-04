SAP sei gut in das neue Jahr gestartet und hebe die untere Spanne des Ausblicks für das Gesamtjahr marginal an. Die währungsbereinigten Erlöse hätten in Q1 nach vorläufigen Zahlen um 2% auf 6,35 Mrd. EUR zugelegt. Zum Umsatzplus beigetragen hätten ein deutliches Wachstum beim Cloud-Neugeschäft sowie höhere Softwarelizenzerlöse. Das Betriebsergebnis (währungsbereinigt) habe sich um 24% auf 1,74 Mrd. EUR erhöht.



HELLA (ISIN DE000A13SX22/ WKN A13SX2) habe in den ersten neun Monaten des Bilanzjahres 2020/21 das Umsatzminus trotz Corona-Krise in engsten Grenzen halten können. So seien die Erlöse um 0,3% auf 4,7 Mrd. EUR gesunken. Dank weiterer Kosteneinsparungen habe das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) um 10,1% auf 373 Mio. EUR verbessert werden können. Das berichtete EBIT habe bei 312 Mio. EUR stagniert. Firmenchef Breidenbach habe die Jahresziele eines Umsatzes am oberen Rand der Bandbreite von 6,1 bis 6,6 Mrd. EUR und einer EBIT-Marge in der oberen Hälfte der Spanne von 6,0 bis 8,0% bekräftigt.



J.P. Morgan habe in Q1 einen Gewinnsprung verzeichnet und dabei von einem starken Handelsgeschäft profitiert. Zudem habe die US-Bank Reserven in Höhe von 5,2 Mrd. USD aufgelöst, nachdem sie in Q1 2020 wegen der Pandemie die Risikovorsorge für faule Kredite aufgestockt habe. Der Nettogewinn sei auf 14,3 (2,9) Mrd. USD explodiert. Die Konzernerträge hätten um 14% auf 33,1 Mrd. USD zugelegt.



Ähnliches Bild bei Goldman Sachs: Auch hier sei es in Q1 rund gelaufen. Die US-Investmentbank habe ihren Nettogewinn auf 6,711 (1,123) Mrd. USD gesteigert. Die Konzernerträge hätten sich in etwa auf 17,7 Mrd. USD verdoppelt. Goldman Sachs habe u.a. vom Boom der Börsenmäntel (SPACs) profitiert. Außerdem sei das Vorjahresquartal von einer hohen Risikovorsorge geprägt gewesen.



Die allgemeine Schwäche des USD habe weiter angehalten, sodass der Euro noch einmal leicht habe zulegen können.



Dass die Internationale Energieagentur (IEA) in diesem Jahr mit einer Zunahme der weltweiten Ölnachfrage rechne, habe die Ölpreise zur Wochenmitte beflügelt. Unterstützend habe sich zudem der Rückgang der US-Ölreserven vom Vortag ausgewirkt.



Der Goldpreis sei auch am Mittwoch ohne größere Bewegungen geblieben und pendle weiter um die Marke von 1.740 USD je Unze. (15.04.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt gab es zur Wochenmitte per Saldo nur marginale Bewegungen bei den Indices (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) -0,17%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) +0,13%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) -0,12%), so die Analysten der Nord LB.Deutsche Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) hätten von sehr ansprechenden Quartalszahlen der US-Konkurrenz profitiert und 1,32% gewonnen. Für SAP (ISIN DE0007164600/ WKN 716460) sei es nach Eckzahlen zum Geschäft in Q1 um 1,11% nach oben gegangen.Trotz eines positiven Statements zur US-Wirtschaft durch die FED in ihrem "Beige Book" und ansprechenden Quartalszahlen der Großbanken hätten die US-Börsen (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) +0,16%, S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) -0,41%, Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) -0,99%) keine klare Richtung gefunden.Die Quartalsberichte der Banken seien unterschiedlich aufgenommen worden. Während Goldman Sachs (ISIN US38141G1040/ WKN 920332) (+2,34%) an die Dow-Spitze geklettert seien, sei es für J.P. Morgan (ISIN US46625H1005/ WKN 850628) um 1,87% nach unten gegangen.Vor dem Hintergrund eines besser als erwarteten Geschäftsverlaufs erhöhe Covestro (ISIN DE0006062144/ WKN 606214) die Ergebnisprognose für das laufende Jahr: Der Betriebsgewinn (EBITDA) solle nun zwischen 2,2 und 2,7 (bisher: 1,7 und 2,2) Mrd. EUR liegen. Die erhöhte Prognose basiere auf einem vorläufigen EBITDA für Q1 von 743 Mio. EUR und einem erwarteten EBITDA für Q2 zwischen 730 und 870 Mio. EUR. Vor allem besser als erwartet ausgefallene Produktpreise und -margen bei Kunststoffen sowie bei Chemikalien für Wärmedämmung, Schaumstoffe und Polster würden die Anhebung möglich machen, habe es vom Unternehmen geheißen.