Bei der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000) habe am Donnerstag trotz besser als erwarteter Geschäftszahlen Unzufriedenheit geherrscht. Zwar habe Deutschlands größtes Geldhaus im zweiten Quartal 2017 mehr verdient als von Analysten erwartet. Der Gewinn nach Steuern sei von 20 Millionen Euro im Vorjahresquartal auf 466 Millionen Euro gestiegen. Allerdings sei das gute Ergebnis nicht etwa auf gut laufende Geschäfte, sondern vielmehr auf sinkende Kosten und eine ungewöhnlich geringe Risikovorsorge zurückzuführen gewesen.



Auf ihrem Weg, wieder Marktanteile hinzuzugewinnen, sei die Deutsche Bank hingegen nicht vorangekommen. Vor allem das nachlassende Handelsgeschäft habe das Bankinstitut scharf getroffen. Aber auch im Firmenkundengeschäft und der Vermögensverwaltung seien die Ergebnisse hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der Anschluss an die Konkurrenz aus Übersee lasse weiter auf sich warten. Die Aktien der Bank hätten mit deutlichen Kursabschlägen auf die Ergebnisse reagiert und mit einem Minus von 3,6 Prozent in der zurückliegenden Handelswoche zu den Verlierern im DAX gezählt.



Eine milliardenschwere Strafe habe dem Google-Mutterkonzern Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F) einen Gewinneinbruch eingebrockt. Im Vergleich zum Vorjahresquartal habe der Netto-Überschuss um 28 Prozent auf 3,5 Milliarden US-Dollar nachgegeben. Die EU-Kommission habe Google im Juni wegen angeblich regelwidriger Ausnutzung seiner Marktmacht bei Produktanzeigen in Suchergebnissen mit einer Wettbewerbsstrafe belegt. Ohne die Strafe hätte Alphabet 6,3 Milliarden US-Dollar verdient. Dennoch hätten sich Anleger enttäuscht gezeigt. Denn im Werbegeschäft von Google, eine der Haupteinnahmequellen von Alphabet, hätten die Anzeigen auf Computer- und Smartphone-Bildschirmen nicht mehr so viel Geld eingebracht. Die Aktie sei nachbörslich um rund 3 Prozent gefallen. Allerdings habe der Kurs im Jahresverlauf schon um mehr als 26 Prozent zugelegt.



Auch die Zahlen von Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866) hätten enttäuscht: Weil der Onlinehändler kräftig in den Ausbau seines Geschäftsmodells investiere, sei der Gewinn im abgelaufenen Geschäftsquartal von 77 Prozent auf 197 Millionen US-Dollar zurückgegangen. Die Prognosen der Analysten seien damit klar verfehlt worden. Amazon investiere vor allem in den Aufbau einer eigenen Liefer-Infrastruktur und neue Geschäftsfelder wie Video-Inhalte. Anleger hätten insgesamt enttäuscht auf die Zahlen reagiert, die Amazon-Aktie sei nachbörslich um rund 2 Prozent gefallen. Auch bei den Papieren des Online-Riesen stehe seit Jahresbeginn bereits ein kräftiges Plus von 40 Prozent zu Buche. (Ausgabe vom 28.07.2017) (31.07.2017/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die uneinheitliche Entwicklung an den globalen Aktienmärkten setzte sich in der zurückliegenden Handelswoche fort, so die Experten von Union Investment.Am europäischen Parkett hätten überwiegend rote Vorzeichen zu Buche gestanden. Neben des anhaltenden Höhenflugs des Euro hätten die aufgekommenen Kartellvorwürfe gegenüber der deutschen Automobilindustrie belastet, die sich zum Ende der Woche auch auf Zulieferunternehmen ausgeweitet habe. Der deutsche Leitindex DAX habe im Wochenverlauf 1,5 Prozent nachgegeben, auch der europäische Gesamtmarkt habe leichter tendiert. In den USA hätten gute Quartalsergebnisse und steigende Rohstoffnotierungen den S&P 500-Index auf einen neuen Höchststand gehievt. Die Ölpreise hätten sich binnen Wochenfrist um knapp 4 US-Dollar verteuert, nachdem Saudi-Arabien angekündigt habe, seine Exporte im August zu senken.