Bayer sei überraschend stark in das neue Jahr gestartet. Bei Umsätzen von 12,845 Mrd. EUR (+6,0% währungs- und portfoliobereinigt) sei der ber. Betriebsgewinn (EBITDA) um 10,2% auf 4,39 Mrd. EUR gestiegen. Das Konzernergebnis habe sich um 20,0% auf 1,489 Mrd. EUR erhöht. Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die Jahresprognose hätten sich noch nicht verlässlich bewerten lassen, habe Bayer erklärt. Bislang entspreche die Prognose "nach wie vor den Zielvorgaben des Unternehmens".



Continental habe den Umsatz in Q1 auf etwas über 9,8 (Vj.: 11) Mrd. EUR gesteigert, was leicht über den Schätzungen bei den vorl. Zahlen gelegen habe. Die bereinigte op. Marge sei auf 4,4% (8,1%) gesunken.



Die Deutsche Bank habe in Q1 Gewinn gemacht und damit positiv überrascht. Der Konzerngewinn habe bei 206 Mio. EUR gelegen, unter dem Strich seien 66 Mio. EUR übrig geblieben. Die harte Kernkapitalquote der Bank sei unter anderem wegen der Belastungen aus der Corona-Krise per Ende März auf 12,8% (13,6%) geschrumpft.



Die allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten habe auch beim Euro zu etwas höheren Notierungen geführt.



Die Ölpreise hätten nach der Stabilisierung am Freitag wieder nachgegeben. Obwohl die eigentlich erst für Mai geplanten Förderkürzungen der OPEC+ schon angelaufen sein sollten, bleibe das Überangebot hoch. Zudem sollten große Ölfonds aus Terminkontrakten aussteigen, was weiteren Preisdruck auslöse.



Der Goldpreis habe zum Wochenauftakt etwas leichter tendiert. Anleger hätten sich wieder risikofreudiger gezeigt, was der Krisenwährung Gold ein wenig den Schwung genommen habe. (28.04.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenauftakt wurde der deutsche Aktienmarkt ( DAX +3,13%, MDAX +1,54%, TecDAX +1,58%) vor allem durch Quartalsberichte gestützt, so die Analysten der Nord LB.Aber auch die Lockerungsmaßnahmen bei den Einschränkungen wegen des Coronavirus seien wohlwollend gesehen worden. Die Deutsche Bank-Aktie sei nach den Q1-Zahlen mit einem Plus von 12,68% an die DAX-Spitze gespurtet, gefolgt von den zuletzt arg gebeutelten Anteilsscheinen der Lufthansa (+10,45%), die von den Hoffnungen auf ein Rettungspaket gezogen worden seien.Die Hoffnung auf Lockerungsmaßnahmen in der Corona-Krise hätten den US-Börsen ( Dow Jones +1,51%, S&P 500 +1,47%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +1,11%) Auftrieb gegeben. Gesucht waren vor allem Banken (J.P. Morgan +4,31%, Goldman Sachs +3,69%). Boeing habe die Übernahme der Jet-Sparte von Embraer abgesagt; die Aktie habe sich davon kaum berührt gezeigt (-0,23%). Nikkei 225 notiere mit 19.735 Punkten nur wenig verändert (-0,25%).Die Ladenschließungen zur Eindämmung des Coronavirus hätten bei adidas in Q1 zu massiven Einschnitten geführt. Die Erlöse seien um 19% zurückgegangen, das Betriebsergebnis habe 65 (Vorjahr: 875) Mio. EUR erreicht, habe der Sportartikelhersteller mitgeteilt. In Q2 werde durch anhaltende Ladenschließungen der Umsatz um mehr als 40% unter Vorjahr liegen, operativ werde adidas deshalb in die Verlustzone rutschen.